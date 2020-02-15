Ступень советской ракеты разрушилась в космосе через 29 лет после запуска

15.02.2020, 2:37, Новости дня
На орбите разрушилась отработавшая третья ступень советской ракеты-носителя «Циклон-3», запущенной в 1991 году, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.
Разрушение произошло 12 февраля, передает РИА «Новости».
ВВС США «отслеживают 75 связанных с этим обломков». В сообщении уточняется, что нет свидетельств столкновения ступени с другим объектом, передает ТАСС.
Указывается, что международное обозначение ступени – 1991-056B.
Ракета была запущена 14 августа 1991 года.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ракетах «Циклон».
Напомним, от обломков одной из ракет «Циклон-3» уже приходилось уклоняться МКС.
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