«Манчестер Сити» на два сезона должен быть отстранен от участия в еврокубках – УЕФА

15.02.2020, 2:30, Новости дня

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» на два сезона должен быть отстранен от участия в клубных соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 14 февраля проинформировал сайт организации.

Клуб должен быть отстранен от еврокубков в сезонах 2020/2021 и 2021/2022, а также заплатить штраф €30 млн.

«Приняв во внимание все свидетельства, Арбитражная палата установила, что футбольный клуб «Манчестер Сити» допустил серьезные нарушения правил клубного лицензирования и финансового fair play УЕФА, завысив доходы от спонсорства в своей бухгалтерии и в отчетах о безубыточности, поданных в УЕФА в 2012–2016 годах. Арбитражная палата также установила, что в нарушение регламента клуб не содействовал расследованию этого дела инстанцией УЕФА по финансовому контролю клубов», – сказано в сообщении.

Слушания по «Манчестер Сити» проходили 22 января, выводы опубликовали сейчас.

У клуба есть возможность оспорить решение в Спортивном арбитражном суде.

«Если футбольный клуб «Манчестер Сити» воспользуется этим правом, полная формулировка мотивированного решения Арбитражной палаты не будет опубликована, пока не будет опубликовано окончательное постановление арбитражного суда… На данном этапе УЕФА воздержится от дальнейших комментариев по этому решению», – отметили в Союзе европейских футбольных ассоциаций.

В текущем еврокубковом сезоне «Манчестер Сити» играет в Лиге чемпионов, где дошел до 1/8 финала. На этой стадии команда сыграет против испанского клуба «Реал» (Мадрид).

В июле 2016 года в «Манчестер Сити» перешел украинский футболист Александр Зинченко. В текущем сезоне он сыграл в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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