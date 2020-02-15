«Монако» выиграл у «Монпелье». Головин отдал голевой пас

15.02.2020, 2:30, Новости дня

В столице Княжества Монако местный клуб принимал "Монпелье" в рамках 25-го тура чемпионат высшего французского футбольного дивизиона – Лиги 1. Хозяева победили с минимальным счетом 1:0, а хавбек сборной РФ Александр Головин отметился результативной передачей.

Игра получилась довольно унылой и, похоже, "Монако" все еще не вполне избавился от своих многочисленных комплексов, которые упрятали команду в середину французского чемпионата. Тем не менее, на сей раз монегаски хотя бы добились результата. Все решил единственный гол, забитый в начале второго тайма Слимани с передачи Головина.

После этого успеха и завоеванных 3 очков "Монако" на время поднялся на 5-е место в турнирной таблице. Но у его ближайших конкурентов – "Страсбурга", "Бордо", "Лиона", "Реймса" и "Ниццы", — матч в запасе. При этом проигравший в Монте-Карло "Монпелье" теперь стоит строчкой ниже команды Головина.



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