Мнение: Ресурс Любви. Разбор заданий теста №15

15.02.2020, 2:20, Разное

В честь Дня Валентина предлагаю разобрать вне очереди седьмое задание последнего теста, про ресурс Любви.

Ресурс Любви — это продолжение ресурса Имиджа, у двух этих ресурсов — один поток, который преломляется через Эго.

Для всех социальных ресурсов (с 7 по 12) очень важно, чтобы соответствующий личный ресурс был подключен. Если он фрустрирован, в социальном ресурсе легко возникает аддикция. Я уже об этом писала.

Фрустрирован ресурс Имиджа, будет аддикция в ресурсе Любви. Фрустрирована Экономика, будет аддикция в Сексе. И так далее, всех пар ресурсов это касается.

Если вы не имеете сформированной персоны и самоуважения, которые обеспечивает ресурс Имиджа, вы будете очень уязвимы в ресурсе Любви.

Прокачивайте имидж и это даст опору в любви. Вы будете хорошо видеть себя глазами партнера, а это уже половина эмпатии.

Вас останется только научиться уважать его интересы, не считать себя для него пупом земли, и ваши границы станут хорошими.

Помните, почему так важен ресурс Любви? Он как ни один другой позволяет сформировать личные границы.

В ресурсе любви ярче всего проявляется слияние и это слияние быстрей всего приводит к конфликтам и страданиям.

Поэтому в любви человек вынужден либо страдать, либо активно формировать границы. В ресурсе Семьи, например, он может годами жить в слиянии, и не факт, что будет от этого ощутимо страдать, а в любви — сразу. Ресурс Семьи занимается формированием вертикали личности как и ресурс Работы, а вот ресурс Любви вместе с Имиджем занимаются горизонталью личности, то есть границами.

Самые большие баги в отношениях связаны с проблемами с имиджем. Человек не видит себя реалистично, не понимает, как он выглядит в глазах другого, поэтому постоянно нарушает границы. То важной Училкой зайдет, представляя себя авторитетным, то наоборот Попрошайкой заблеет, думая, что выглядит умилительно. Типа имиджа продляют границы в Д или С, но человек с плохим имиджем никогда не понимает, где эти границы заканчиваются. Он всегда их переходит и раздражает других. При огромных багах человека симпатия к нему тает на глазах и переходит в отвращение. Это связано с тем, что он не видит свою реальную персону, не может ее даже вообразить.

И особенно большими и противными баги выглядят, когда они человек видит вместо своей персоны нечто противоположное. Например крупная немолодая дама ощущает себя маленькой девочкой. Ее Попрошайка и Ученица будут сводить всех с ума сразу. Тощий прыщавый парнишка воображает себя солидным господином. Его Училка и Штурман будут вызывать у всех ярость. Нищий некрасивый человек кажется сам себе звездой. Его Выскочка будет тошнотворной. И так далее.

Важно обратить внимание, что сильно фрустрированный имидж всегда почти связан с большими багами. В этом его главная беда.

А прокачанный имидж — это очень хорошее понимание, что идет, а что нет, какое поведение выглядит гармонично и уместно.

В чем специфика ресурса Любви?

Сейчас попробуем разобраться с этим на материале задания №7, как оно выглядело на последнем тесте.

7)7. Ресурс Любви

Фрустрация:

«Привязать коту колокольчик» (из 12-ти пословиц Брейгеля-старшего)

Инициация:

7-ой подвиг Геракла. Критский бык

«Эфрисфей приказал Гераклу совершить седьмой подвиг и поймать Критского быка, от которого Пасифая родила Минотавра.

В свое время Минос женился на Пасифае, дочери Гелиоса. Но Посейдон в отместку за обиду, нанесенную ему Миносом, сделал так, что Пасифая влюбилась в белого быка, который не был принесен в жертву. Она рассказала о своей необычной страсти Дедалу, знаменитому афинскому мастеру, который теперь жил в изгнании в Кноссе, развлекая Миноса и его семью двигающимися деревянными куклами, которые он сам смастерил. Дедал обещал помочь ей и построил пустотелую деревянную корову, обтянул ее коровьей шкурой, поставил на спрятанные в копытах колеса и толкнул ее так, что та выкатилась на луг неподалеку от Гортины, где под дубами пасся бык Посейдона, окруженный коровами Мидаса. Затем, показав Пасифае, как открывать складную дверцу и залезать внутрь коровы, осторожно удалился. Скоро белый бык подошел, взобрался на корову, и Пасифая удовлетворила свою страсть. Через определенное время у нее родился Минотавр — чудовище с бычьей головой и человеческим телом.

Когда Геракл отплыл на Крит, Минос предложил ему любую помощь, которая только была в его власти, но Геракл предпочел поймать быка в одиночку, несмотря на то что тот изрыгал все испепеляющее пламя. В то время этот бык опустошал Крит, особенно берега реки Тефрин, вырывая с корнем посевы и разрушая садовые ограждения.

После длительного поединка ему удалось одолеть быка и переправить его за море в Микены, где Эврисфей посвятил его Гере и отпустил на свободу»

(Р. Грейвс «Жизнь и подвиги Геракла», по сочинениям Аполлодора и Диодора Сицилийского 1-2 век д.н.э.)

Задача:

В отрывке мифа об инициации героя дано символическое описание прокачки ресурса. Ниже приведены высказывания о ресурсе. Отметьте то, которое неверно.

— Прокачка любви – это умение отделять фигуру от человека

— Чудовища рождаются, когда человек влюбляется в проекцию

— Пламенная страсть делает человека пугающим для другого

— Фетиш опустошает и разрушает ресурс

— Прокачкой любви невозможно заниматься в одиночку

— Любовный аддикт – это человек с головой скота

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Правильный ответ (то есть неверное высказывание о ресурсе) — №5.

Все остальные высказывания о ресурсе Любви верны, и чтобы понимать механизм прокачки этого ресурса вы должны быть с ними согласны.

1) Прокачка любви — это умение отделять фигуру от человека.

Почему это так важно?

Настоящее уважение к субъектности другого человека — это понимание его полной независимости от себя, его принципиальной несвязанности с собой. Другой — не средство для достижения вами целей, а самодостаточное явление бытия. Он в буквальном смысле слова — сам по себе. Отдельный микрокосм, маленькая Вселенная, мир.

Если вы и имеете какую-то связь с Другим, какие-то права на него, что-то общее с ним, то это полностью зависит от его воли.

Вот основной принцип, который нужно усвоить, чтобы ваш ресурс Любви работал на вас, а не против вас.

Священная воля другого человека.

Эта воля может наделить вас статусом его Господина или предложить вам роль раба.

Ваше самоуважение способно защищать вас от любой неугодной вам роли, вам никто не может навязать роль, но и вы не можете этого сделать с другим.

Это очевидные вещи так и остаются для большинства людей чисто умозрительными.

Воля волей, но как только возникает тяга к кому-то, сейчас же возникает идея о взаимности.

Человека с его волей перестают замечать, его подменяют фигурой в своем поле, с которой активно взаимодействуют.

У рыбаков тоже есть фигуры в поле, как и у рапанов, но рыбак хорошо понимает, что это всего лишь отражение человека, которое нужно постоянно сверять с оригиналом. Оригинал живет, а значит меняется, поэтому фигура тоже должна меняться и ни в коем случае не должна начать жить собственной жизнью, потеряв связь с оригиналом, то есть с реальным живым человеком.

Рапан отличается тем, что, обращаясь к человеку, имеет в виду его фигуру, которая вырастает в его поле и приобретает любые черты. Она существует сама по себе.

Вот как люди с дырой в имидже не видят себя и подменяют персону какой-то воображаемой, не связанной с их реальностью фигурой, так люди с дырой в любви, взаимодействуют с фигурами, которые никак не связаны с реальными людьми. Сначала частично связаны, а потом все меньше и меньше.

2) Чудовища рождаются, когда человек влюбляется в проекцию.

Это не потомства касается. Физически в случае зачатия рождаются точно такие же дети, не Минотавры как в случае с Пасифаей и белым быком.

Рождение чудовищ происходит в другом смысле. В поле появляются лярвы и жабы (Гештальдо), настоящие монстры, которые съедают человека, как это делал Минотавр Астерий с теми, кто попадал в его лабиринт.

Давайте внимательно рассмотрим мифологический материал к этому заданию.

Минос, царь Крита, отказался пожертвовать Посейдону быка, и Посейдон наказал его, внушив Пасифае любовь.

Многие догадались, что боги — это силы поля. Они симпатизируют и помогают героям, наказывают жадин и лентяев.

Иногда одни боги помогают герою, а другие мешают, поскольку человек с одними силами поля вступает в резонанс, а с другими в конфликт.

Если человек нарушает долг из-за эгоизма и жадности, делает выбор в пользу чувственного, где было важно выбрать духовное, он создает в своем поле перекос и сам себе строит ловушку.

Король отказал богу (долгу) из-за красоты быка и Королева предпочла этого быка Королю.

Если вы совершаете маленькую подлость ради кайфа, велика вероятность, что вы сольетесь этому кайфу, вы уже шагнули вниз и уверенно сделаете еще несколько шагов в том де направлении.

Так вышло и с Пасифаей. Она почувствовала страсть к быку и стала искать с ним секса.

Обратите внимание, с имиджем у нее все было неплохо, она понимала, что в человеческом обличии не заинтересует быка, видела разницу реалистично. У нее было плохо с уважением к себе и своему мужу. Это произошло потому, что в какой-то момент Пасифае стало безразлично, кем является бык в реальности (животным, скотом), ей было важно, кем он является в ее поле — божественно прекрасным созданием, самим Солнцем.

Фигуры в поле внешне похожи на субъектов, но они наделяются другим смыслом и имеют иное наполнение. Они превращаются в светящиеся сферы, которые притягивают как магнит и выглядят как обещание счастье. Большая фигура и есть счастье, райское наслаждение, которое нужно заключить в объятия и отдаться эйфории. И аддикту может быть наплевать, что в реальности этот человек — совсем другой, имеет совсем другие интересы и планы. Его образ используют, чтобы накачать энергией и заниматься эмоциональной мастурбацией.

Пасифая спроецировала на быка своего Анимуса, свою идеальную мужскую половинку, свой собственный эгоцентризм, и влюбилась в него.

Добившись обманным путем соития, она родила чудовище Минотавра.

3) Пламенная страсть делает человека пугающим для другого

Минотавр — символ пламенной страсти, лишающей человека контроля.

Минотавр пожирал всех попавших к нему в лабиринт, пока его не убил Тесей, другой герой, друг Геракла.

Пламенная отпугивает, поскольку делает обладателя неадекватным, слепым, поглощенным своими эмоциями.

Если у второго тоже страсть, он может не испугаться, но благодаря встречной атаке быстро удовлетворит свою страсть, и если страсть первого не снижается, остается все такой же пламенной и неутолимой, она обязательно начнет его пугать.

В деле страсти важна взаимность, соразмерность вашего влечения влечению другого, а для этого важно не путать фигуру и человека, видеть эмоции человека, слышать его слова, не подменять иллюзиями реальность.

4)Фетиш опустошает и разрушает ресурс

Дедал помог Пасифае подобраться к фетишу и даже вступить с ним в сношение.

Трудно даже представить, насколько разрушительным это оказалось и для ее тела, и для ее репутации.

Любой фетиш — это поклонение форме в отрыве от содержания.

Это лишение любви субъектности. Нет субъекта, есть лишь фетиш, какая-то часть тела, предмет одежды или сценарий, который вызывает любовные чувства.

Не просто подмена человека фигурой, это постоянная власть одной и той же фигуры в поле.

Это как если бы Пасифая не удовлетворила свою страсть к быку, а продолжала бы совокупляться с ним и с другими быками.

Посейдон не был настолько жесток и Пасифаю это миновало, а некоторых людей не минует и они всю жизнь служат каким-то животным или предметам.

6) Любовный аддикт — это человек с головой скота.

Многие любовные аддикты во много раз глупее скота, они вредят себе и разрушают себя.

Бык просто глуп, а любовный аддикт безумен.

Предлагаю обсудить 7-ое задание, поскольку я описала лишь часть материала мифа, там много чего осталось.

Только не натягивайте сову, там и на поверхности очень много всего очевидного.

Только пару слов скажу о пословице с картины Брейгеля, описывающего фрустрацию.

Хозяин, любящий кота, привязывает ему на шею колокольчик, как корове, которую боятся потерять.

Однако кот — не корова, он не сможет ловить мышей с колокольчиком, для кота важно двигаться бесшумно.

Так же глупо поступают те любовные фрустранты, которые хотят «на берегу» выяснить все вопросы, например сообщают о своих серьезных намерениях или наоборот предупреждают о несерьезных. Они хотят защитить себя от потери своего кота, не хотят зря терять энергию.

Но от них и шарахаются все, поскольку в любви очень важно действовать тихо и незаметно.

Прокачка в любви — это умение подойти близко мягко и осторожно как кошка, не спугнув открытой пастью и когтями-щипцами. Когти должны быть спрятаны в мягкие подушечки лап.

Даже Пасифая прибегла к хитрости, иначе бы бык не обратил на нее внимание.

Понятно про фрустрацию?

А про инициацию и прокачку?