Кларк Купер: Борьба с терроризмом – пример совместной работы США и России

15.02.2020, 2:14, Новости дня

У Вашингтона и Москвы есть общие интересы, несмотря на серьезные разногласия. Об этом сказал заместитель госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер, отвечая на вопрос Русской службы «Голоса Америки» о содержании встречи госсекретаря США Майкла Помпео и министра иностранных дел России в ходе Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу.

По словам Кларка Купера, «борьба с терроризмом — очень хороший пример того, как Вашингтон и Москва работают вместе».

«Это общий интерес и общая забота для всех государств — не только для стран-членов НАТО, но и для всех государств в рамках Организации Объединенных Наций, поскольку мы хотим убедиться, что наши институты и наши люди не находятся под угрозой. Мы работали с Россией, чтобы иметь возможность выявлять сети угроз и разрушать эти сети, и это, безусловно, доступная для нас область (сотрудничества – Д.Г.), которую ценит Москва, и которую ценит Вашингтон», – заявил дипломат.

Вместе с тем, как сообщил Кларк Купер, отвечая на вопрос «Голоса Америки», в отношениях между двумя странами сохраняются серьезные проблемы: «Я полагаю, что есть возможность для честной и откровенной дискуссии, в ходе которой мы говорим России, чтобы она не препятствовала свободным и открытым выборам не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире. И что информационные подрывные операции, безусловно, не приносят пользы никому, кроме тех, кто позиционирует себя в качестве противника».

Комментируя по просьбе «Голоса Америки» возможность переговоров между США и Россией о судьбе договора СНВ-3, замгоссекретаря США сказал, что говорить о них еще рано: «Беседы продолжаются, и я не хотел бы забегать вперед по поводу того, где мы сейчас находимся. Интерес сохраняется, и мы – внутри нужного нам отрезка времени. Подождите, там еще есть многое впереди, но я пока не хотел бы говорить о том, на какой мы сейчас стадии».

Американский дипломат в ходе пресс-брифинга «на полях» Мюнхенской конференции критически оценил действия России в ООН: «Было бы полезно, если бы постоянный представитель от России не дезорганизовывал постоянно работу Совета Безопасности ООН, не налагал бы постоянно вето и не демонстрировал “силовую» позицию”». Таким образом он прокомментировал вопрос российского государственного агентства ТАСС о выполнимости предложения Москвы о созыве саммита пятерки постоянных членов Совбеза ООН.

Купер также предупредил, что если Турция будет идти дальше по пути военно-технического сотрудничества с Россией, ее будут ожидать санкции: «Если они продолжат идти по пути приобретения серьезных российских систем, будь то системы ПВО, такие как С-400, или истребители, как Су-35, они подвергаются риску дальнейшей изоляции и находятся под угрозой санкций. Возможность санкций, безусловно, все еще “на столе”… Для наших партнеров в Анкаре важно понять, что то, что санкции не были введены до настоящего времени, не означает, что они не будут введены».

Дипломат напомнил, что Турция была отстранена от участия в создании и производстве истребителя F-35 из-за покупки российских систем ПВО С-400, которые «несовместимы с системами НАТО». Он добавил, что это решение может быть пересмотрено, если Анкара решит приобрести системы ПВО Patriot или другие вооружения, сертифицированные НАТО.