Спорный вопрос: трансгендеры в женском спорте — быть или не быть

15.02.2020, 2:06, Новости дня

Против искусственной толерантности и в поддержку здравого смысла. В США обсуждают судебный иск федерального уровня, который подготовили несколько американских школьниц, недовольных тем, что женский спорт в большинстве штатов теперь открыт для трансгендеров, то есть бывших мужчин. Физиологическое превосходство последних над урожденными представительницами прекрасного пола очевидно, о чем говорилось уже не раз. Однако ЛГБТ-сообщество с многочисленными научными доводами категорически не согласно.

Борьба немного-немало за биологическую справедливость на беговой дорожке и не только. Трансгендеры — бывшие мужчины — в женском спорте не оставляют шанса на победу. Три школьницы из американского штата Коннектикут подали иск в федеральный суд. Одна из них — Аланна Смит.

"Дело не в том, что они трансгендеры. Речь идет о том, что это несправедливо по отношению ко всем остальным в нашей категории, потому что мы знаем, что они имеют физическое преимущество перед нами".

Девушки не стремятся критиковать чей-то образ жизни. Они хотят, чтобы соревнования были честными, да и только. На кону — стипендии в колледжах и университетах, спортивные карьеры и не только. Школьниц поддерживают юристы из консервативной НКО "Союз за защиту свободы". И, конечно, родители, которые видят сколько сил тратят их дети на тренировки.

"Для меня, как для родителя, это удар под дых. Знать, что она так сильно работала, что она стала тем, кем она является. И потом она должна соревноваться против мальчиков. Возможность победить у нее просто отобрали".

Местная американская спортивная конференция разрешила участвовать "спортсменам с мужской анатомией" в соревнованиях еще в 2017 году. И если в Коннектикуте раньше в 12 дисциплинах победу одерживали 9 разных спортсменок, то теперь все титулы забирают 2 лекгоатлета, которые были рождены мальчиками. Одна или один из них Терри Миллер, которая также упоминается в иске.

Проблема острая, и уже рассматривается не только в рамках одного штата США, но и мирового спорта.

"У МОК сейчас будут серьезные проблемы, и возможно будут вестись серьезные дискуссии. Запретить, формально, они никому ничего не могут. Потому что это неизбежно вызовет многомиллионные иски, и МОК будет стараться избежать эти иски. Но в тоже время разрешить — это значит поставить в заведомо проигрышную позицию спортсменок", — говорит спортивный обозреватель Sport24 Марина Крылова.

Те, кто родились, как говорят, в чужом теле и смогли со временем перевоплотиться, уже меняют женский спорт. В велогонках Рейчел Маккинон завоевала пьедестал и после скандала заявляла, что контроль тестостерона — нарушение прав человека. В пауэрлифтинге Мери Грегори смогла побить четыре мировых рекорда.

Конфликты случаются и более того, возникают спорные ситуации, которые разбирают в суде. Причем не только с трансгендерами.

Известный случай произошел с южноафриканской бегуньей Кастер Семеня — двукратной олимпийской чемпионкой в беге на 800 метров. Она с рождения страдает гиперандрогенизмом — повышенным содержанием в организме тестостерона. Говорили, мол, спортсменка — мужчина. Суд доказал обратное. Но, однако, те, кто решил изменить свою жизнь и стать девушкой, должны поддерживать определенный уровень мужского гармона.

"Проконтролировать, а поддерживает ли он на самом деле во время тренировок? На соревнованиях – да, поддерживает, его допускают, а вот во время тренировок может он все же немного ослабляет гармональную терапию? И у него поднимается тестостерон. Это тоже незаконное преимущество", — комментирует доктор медицинских наук, глава Российского антидопингового агентства Николай Дурманов.

Вот и получается скандал на грани толерантности общества, который ударил по женскому спорту. И где здесь справедливость или, проще говоря, честная борьба, еще открытый вопрос, и долгие дискуссии — как допустить, чтобы шансы были равны, или не допустить, но не обидеть.