Если бы действовал закон «О медиа», за расследование об Омане «Радіо Свобода» и «UA:Перший» закрыли бы – Котюжинская

15.02.2020, 1:54, Новости дня

Расследование программы «Схемы» (совместный проект «Радіо Свобода» и канала «UA:Перший») о поездке президента Украины Владимира Зеленского в Оман могло бы привести к прекращению работы обоих СМИ, если бы был принят законопроект «О медиа».

Такое мнение глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская выразила 14 февраля в Facebook.

«Если бы действовал закон «О медиа», то Нацсовет [по телерадиовещанию] на основании ст. 97 из-за грубых нарушений онлайн-медиа «Радіо Свобода» и «UA:Перший», предусмотренных ст. 110, обратился бы с иском в Киевский окружной административный суд, а суд вынес бы по сокращенной процедуре решение об аннулировании лицензии «UA:Перший», отмене регистрации «Радіо Свобода», установил бы запрет распространения медиа «Радіо Свобода» на территории Украины. Суд допустил немедленное исполнение решения, а провайдеры аудиовизуальных сервисов, опасаясь собственной ответственности (ст.113) уже прекратили бы предоставление услуг», – написала она.

По словам медиа-эксперта, расследование также проверила бы Служба безопасности Украины на дезинформацию, если бы был принят такой законопроект.

Котюжинская отметила, что после выхода расследования «Схем» есть три потенциальных истца: защита Зеленского (может потребовать доказательств пребывания в Омане секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева), защита городского головы Харькова Геннадия Кернеса (может потребовать опровержения информации о встрече мэра с Патрушевым в Москве) и защита якобы летавшего в Москву с Кернесом Роберта Тедеева, двоюродного брата экс-нардепа Эльбруса Тедеева (может потребовать деньги за вмешательство в личную жизнь).

Три потенційних позивачів може бути по передачі програми “Схеми”. Захист Зеленського може навести документи, які… Posted by Тетяна Котюжинська on Reede, 14. veebruar 2020

8 ноября 2019 года Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», которым поручил Кабинету Министров Украины разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине, в частности предусмотрев «положения о требованиях и стандартах новостей», механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, а также запрет физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине.

Законопроект №2693 «О медиа» авторства нардепов от «Слуги народа» (среди них – Александр Ткаченко) уже внесен в Верховную Раду и сейчас обсуждается общественностью. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации.

Согласно проекту повестки дня Рады, он должен быть рассмотрен в период с 18-го по 21 февраля.

5 февраля парламентский комитет по вопросам свободы слова рекомендовал принять законопроект «О медиа» в первом чтении.

По мнению исполнительного директора Института массовой информации Оксаны Романюк, если законопроект «О медиа» проголосуют в нынешнем виде, произойдет «консервация олигархата в медиасфере, не будет никаких качественных изменений».

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает, что с принятием этого законопроекта Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания получит исключительные полномочия запретить любое СМИ или блогера.

Котюжинская не исключает, что в случае вступление в силу закона «О медиа» в Украине выживут только олигархические СМИ.

Законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации, глава Министерства культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский представил 17 января. Документ еще не внесен в Верховную Раду.

Согласно проекту этого закона, отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен будет уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.

Сюжет программы «Схемы» об одновременном пребывании Патрушева и Зеленского в Омане вышел 13 февраля. По данным журналистов, Патрушев летел в Оман чартерным рейсом, и именно этот чартер оказался в распоряжении президента Украины для срочного возвращения в Киев после катастрофы украинского самолета в Иране 8 января.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал сюжет ложью и заявил, что он не содержит «ни одного объективного утверждения».

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения о поездке Патрушева в Оман и его встрече там с Зеленским являются враньем.