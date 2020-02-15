Федоров показал три варианта дизайна электронного паспорта

15.02.2020, 1:54, Новости дня

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 13 февраля в Facebook опубликовал варианты дизайна электронного паспорта.

«Мы работаем над созданием электронного паспорта. Получить на мобильное приложение цифровой документ смогут владельцы загранпаспорта и ID-карты. С помощью паспорта в смартфоне у нас с вами будет возможность передвигаться по стране на поездах и самолетах, идентифицировать личность в государственных учреждениях, получать посылки (и еще много жизненных ситуаций). Как и на водительских удостоверениях, будет действовать QR-код для проверки подлинности документа», – написал вице-премьер.

Он заявил, что обсуждается дизайн электронного паспорта.

«Что нужно выносить на лицевую сторону, что спрятать в развернутое отражение (там будет скрыта вся-вся информация: срок действия, пол, гражданство и другое). Нам кажется, что главные данные паспорта фото, ФИО, номер документа. Все остальное можно скрыть. Поэтому, в отличие от водительских удостоверений, мы увеличили фото», – добавил министр.

Федоров опубликовал три варианта дизайна.

Ви знаєте, що ми працюємо над створенням електронного паспорта. Можливість отримати в мобільний додаток цифровий… Posted by Mykhailo Fedorov on Neljapäev, 13. veebruar 2020

В ноябре 2019 года вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что «в течение трех – пяти лет 100% предоставляемых гражданам и бизнесу государством услуг перейдут в онлайн-формат».

Мобильное приложение «Дія» запустили 6 февраля. С помощью этой программы украинцы смогут хранить личные документы в электронном виде и в будущем получить доступ ко всем государственным онлайн-сервисам. За два дня «Дію» скачали почти 800 тыс. раз, приложение возглавило рейтинг бесплатных приложений App Store.

На начальном этапе в приложении доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (из-за ажиотажа в первые сутки приложение и кабинет водителя на сайте Главного сервисного центра МВД работали с перебоями). Впоследствии появится возможность добавить внутренний и заграничный паспорта, ID-карту, а также цифровые версии студенческого и ученического билетов.

Подробнее о том, как пользоваться приложением и зачем оно необходимо, можно прочесть в материале издания «ГОРДОН».