Мнение: Имидж — всё

15.02.2020, 1:44, Разное

Сообщения о том, что судно "Академик Черский" снялось с места и двинулось в направлении Сингапура, по всей видимости, можно расценивать, как крест, который Газпром ставит на Силе Сибири. Во всяком случае, в достаточно обозримом будущем. Два катастрофически провальных проекта — Северный поток-2 и Сила Сибири — поставили вопрос о том, кем именно нужно жертвовать. Выбор сделан.

Эпидемия в Китае уже очевидно делает китайскую экономику на ближайший год (и это в лучшем случае) неинтересной с точки зрения борьбы за ее рынок уггеводородов. Вся тяжесть борьбы переключается на европейский рынок. И это при том, что он и без того находится в процессе перебалансировки поставок, а проще говоря — в весьма турбулентном состоянии. Несложно понять, что теперь все избыточные объемы газа и нефти ринутся в Европу, создавая на этом рынке огромный навес из излишков.

В такой ситуации достройка Северного потока-2 теряет свой практический смысл — воевать придется не за захват новых процентов доли на рынке, а за удержание имеющихся. Или хотя бы не сликом катастрофическую сдачу того, что есть сегодня.

В этом смысле достройка Северного потока-2, скорее, имиджевое мероприятие. Сам по себе он в складывающихся обстоятельствах не будет иметь никакого практического смысла.

Судя по сообщениям из Китая, шансов на запуск экономики в ближайшее время у него нет. Очень мало их и в ближайшие месяцы. Карантинные мероприятия в стране фрагментировали ее пространство, разрушена связность, транспортные перевозки упали до совершенно невообразимых значений. Города пусты. Фактически это удар по внутреннему потребительскому рынку и коллапс экспортных поставок. После того, когда эпидемия пойдет на убыль, китайцам придется спасать что-то одно — или экспорт, или внутренний спрос. В любом случае это полномасштабный кризис, и хорошо, если он будет хотя бы на уровне 2008 года.

Это означает лишь одно — спрос на сырье на всех рынках будет существенно ниже предложения. Начнутся банкротства самых слабых. И у Газпрома есть почетное право возглавить этот список, так как и без китайского кризиса груз просчетов руководства национального достояния завел его в предбанкротное состояние. Попытки сохранить лицо и продолжать бессмысленные проекты в ущерб срочной верстки антикризисных программ и мобилизации всех ресурсов на спасении своего положения на европейском рынке приведут к тому, что Газпром еще более уверенно завалится в кювет. Величественно и с грохотом.

Впрочем, всё по делу. Когда правкой конституции занимаются спортсмены, атаманы и писатели, промышленными отраслями — филологи, журналисты, юристы, ну, а страной управляет завклубом — то что еще можно получить на выходе?

Источник: Эль Мюрид



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