Андрей Рублев не смог пробиться в полуфинал в Роттердаме

15.02.2020, 1:30, Новости дня

На крупном теннисном турнире в Роттердаме ABN AMRO World Tennis Tournament с призовым фондом 2 млн евро прошли матчи четвертьфиналов. Россиянин Андрей Рублев встречался с сербом Филипом Краиновичем и не смог пробиться в следующий круг.

При этом в первом сете Рублев играл очень здорово и почти ни в чем не уступал сопернику, добившись права на тайбрейк. Там, правда, россиянин уступил – 6:7 (2:7). А вот второй сет не задался у Андрея с самого начала: проиграв в первой трети матча свою подачу, Рублев так и не догнал серба, уступив со счетом 4:6.



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