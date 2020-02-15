Боррель — ближневосточный план Трампа может привести к незаконной аннексии палестинских территорий

15.02.2020, 1:21, Новости дня

ЕС не поддерживает план Трампа по ближневосточному урегулированию, поскольку он был обговорён только с одной из сторон конфликта, пишет Die Welt, ссылаясь на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля. По словам Борреля, существует опасность того, что Израиль, основываясь на плане США, аннексирует большую часть палестинских территорий на Западном берегу Иордана.



Reuters

ЕС выступил против плана США по мирному урегулированию на Ближнем Востоке, пишет Die Welt. «Когда план о присоединении новых территорий обсуждается только с одной из сторон — этого недостаточно», — приводит издание слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля. По мнению Борреля, для решения таких вопросов необходим консенсус, не противоречащий нормам международного права.

Die Welt напоминает, что план Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию предусматривает выполнение большинства израильских требований. В числе прочего по данному плану Израилю переходят почти все палестинские территории, на которых находятся израильские поселения.

Что же касается ЕС, то Брюссель остаётся приверженным принципу «два государства для двух народов» в границах 1967 года. По мнению ЕС, цель заключается в том, чтобы Израиль и независимая, демократическая и жизнеспособная Палестина существовали по соседству друг с другом в условиях взаимного признания.

«Нас особенно беспокоит, что этот план может стать основанием для аннексии Израилем Иорданской долины и других территорий Западного берега реки Иордан. Такой шаг будет противоречить международному праву и резолюциям ООН», — отметил Боррель.

При этом он подчеркнул, что палестинцы не должны выходить на улицы и применять насилие в отношении Израиля, который, в свою очередь, не должен предпринимать односторонних мер.

Боррель также заявил, что ЕС мог бы выступить посредником между Израилем и Палестиной, однако лишь в том случае, если страны-члены сперва сами согласуют между собой единую позицию по данному спору.