Die Zeit — Макрон готовит Европу к жизни без американского «защитника»

15.02.2020, 1:21, Новости дня

США оставляют свою роль защитника Европы, на фоне появления новых угроз, пишет Die Zeit, ссылаясь на слова Эммануэля Макрона, сказанные им за неделю до Мюнхенской конференции по безопасности. В таких условиях Европе необходимо пересмотреть свой подход к безопасности и самостоятельно позаботиться о своей защите. Отмечается, что это по-прежнему может осуществляться в рамках НАТО, но уже без стратегической инициативы из Вашингтона.


Reuters

Основной тезис проходящей в эти дни Мюнхенской конференции по безопасности сформулирован с помощью выдуманного слова: «беззападье», то есть мир без Запада, пишет Die Zeit. О том, как ориентироваться в таком мире, и пойдёт речь на конференции, собравшей глав государств, дипломатов и политиков. В этот раз США не будут представлены высокопоставленным лицом, зато на конференции выступит президент Франции Эммануэль Макрон, что весьма символично.

На прошлой неделе Макрон произнёс большую речь, посвящённую европейским противоречиям: он говорил о том, что США оставляют свою роль защитника Европы, договоры о контроле за вооружениями прекращают существование, РФ размещает новые ядерные ракеты, а Европа так и не может понять, как ей следует на это реагировать. Французский президент сделал предложение «стратегического диалога» для стран Европы, в рамках которого европейским странам предстоит понять, как защитить себя в этом новом, опасном мире.

То, о чём говорит Макрон, является переосмыслением европейской безопасности в мире, в котором США отказываются от своих обязательств: для Германии и всей Европы это означает, что они теперь должны защищать себя сами, пишет Die Zeit. Всё это также может проходить в рамках НАТО, но уже без стратегической поддержки США.

По мнению издания, наиболее важными в вопросе европейской безопасности являются три аспекта: во-первых, Европа должна обратить внимание на ракетную угрозу из соседних стран. Речь в данном контексте идёт не только о России, но и, например, о Иране, ракеты которого уже способны достигать европейской территории. Во-вторых, Европа должна спланировать свою оборону против новых типов вооружений, таких как кибероружие, боевые роботы и дроны. В-третьих, Германия и Франция должны урегулировать свои споры вокруг совместных военных проектов. 



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