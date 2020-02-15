Мнение: Судьба поколения путинских войн

15.02.2020, 1:17, Разное
Владимир Путин находится у власти 20 лет. За эти годы выросли поколения людей, которые не видели у власти другого главу государства.
Что дал им Владимир Путин? Какое настоящее? Какое будущее он им приготовил, собравшись протащить гибридные поправки в Конституцию?
Вот судьба одного из воспитанных временем Путина молодых патриотов.
Вчера в Оренбургской области хоронили Глеба Мостового – российского офицера, убитого в Ливии.
Журналисты BBC написали, что он пошел в школу в 2000-м –в год прихода Путина к власти:
«В десятом классе стал победителем областного конкурса исследовательских работ, спустя год стал лауреатом всероссийского военно-патриотического конкурса «Отечество». Денежную премию в 30 тысяч рублей от президента Владимира Путина школьнику вручал прежний губернатор Юрий Берг».
Дальше – военный университет. Женитьба. Ливия. Смерть. Похороны на родине.
Ради чего погиб офицер Глеб Мостовой в Северной Африке? Зачем он был направлен Путиным участвовать в чужой гражданской войне? На другом континенте, вдали от России. Какую Родину он там защищал?
Во имя чего была принесена в жертву эта жизнь?
Учитывая то обстоятельство, что Путин еще 11 января 2020 года отрицал участие российской армии в ливийской войне.
Тайная, далекая война. Бессмысленная. Ненужная нашей стране. Грязная, как и все войны.
Что дальше?
Выросшие при Путине поколению уготовано нечто более масштабное? Вослед за «патриотическим кино» и воспеванием войны (под видом победы во Второй мировой) власти засунут молодежь в другие войны?
Такая судьба? Погибнуть ни за что?
На фото: Глеб Мостовой
Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого…
Источник: СерпомПо
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет