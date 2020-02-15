Мнение: Судьба поколения путинских войн

15.02.2020, 1:17, Разное

Владимир Путин находится у власти 20 лет. За эти годы выросли поколения людей, которые не видели у власти другого главу государства.

Что дал им Владимир Путин? Какое настоящее? Какое будущее он им приготовил, собравшись протащить гибридные поправки в Конституцию?

Вот судьба одного из воспитанных временем Путина молодых патриотов.

Вчера в Оренбургской области хоронили Глеба Мостового – российского офицера, убитого в Ливии.

Журналисты BBC написали, что он пошел в школу в 2000-м –в год прихода Путина к власти:

«В десятом классе стал победителем областного конкурса исследовательских работ, спустя год стал лауреатом всероссийского военно-патриотического конкурса «Отечество». Денежную премию в 30 тысяч рублей от президента Владимира Путина школьнику вручал прежний губернатор Юрий Берг».

Дальше – военный университет. Женитьба. Ливия. Смерть. Похороны на родине.

Ради чего погиб офицер Глеб Мостовой в Северной Африке? Зачем он был направлен Путиным участвовать в чужой гражданской войне? На другом континенте, вдали от России. Какую Родину он там защищал?

Во имя чего была принесена в жертву эта жизнь?

Учитывая то обстоятельство, что Путин еще 11 января 2020 года отрицал участие российской армии в ливийской войне.

Тайная, далекая война. Бессмысленная. Ненужная нашей стране. Грязная, как и все войны.

Что дальше?

Выросшие при Путине поколению уготовано нечто более масштабное? Вослед за «патриотическим кино» и воспеванием войны (под видом победы во Второй мировой) власти засунут молодежь в другие войны?

Такая судьба? Погибнуть ни за что?

На фото: Глеб Мостовой

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