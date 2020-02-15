Независимый прокурор проверит дело Майкла Флинна

15.02.2020, 1:14, Новости дня

Генпрокурор США Уильям Барр назначил независимого прокурора, чтобы оценить качество расследования, проведенного в отношении Майкла Флинна, бывшего советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности.

Эта задача возложена на Джеффри Дженсена, прокурора Восточного округа Миссури, который будет работать совместно с обвинителем по этому делу Брэндоном Ван Грэком.

Барр принял это решение через месяц после того, как Флинн заявил суду, что намерен отозвать данное им в 2017 году признание своей вины. Тогда Флинн признал, что солгал агентам ФБР о своих контактах с послом России в США. В рамках сделки с правосудием, Флинн обязался сотрудничать со следствием, однако позднее сменил адвокатов и заявил о том, что его права были нарушены.

Министерство юстиции США ранее отрицало, что обвинители по делу Флинна нарушили закон, к этому же выводу пришел федеральный судья, который рассмотрел дело Флинна в декабре и признал его виновным. Вскоре после этого, защита Флинна подала запрос на отказ от признания.

Дело Флинна расследовалось спецпрокурором Робертом Мюллером в рамках расследования о российском вмешательстве в американские выборы.