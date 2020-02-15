Мнение: Коротко по Идлибу. 14.02.2020

15.02.2020, 1:08, Разное

Коротко о событиях в Сирии к 14.02.2020

Несмотря на угрозы Турции, переброску дополнительной техники и личного состава, а также обстрелы сирийских позиций, САА продолжает отжимать территорию Илиба, так как на ряде направлений противодействие боевиков совсем ослабело, что позволяет занимать территории, за которые в иных условиях пришлось бы пролить немало крови.



После взятия Рашидина 4 и отражения контратак боевиков в районе Мизназа, САА продолжила наступление, освободив еще пачку городов и сел к юго-востоку от Атариба. До города там по прямой осталось 5-7 километров. Позиции боевиков к западу от трассы М-5 постепенно осыпаются и уже в ближайшие дни сирийцы должны обеспечить безопасность не только с восточной, но и с западной чтороны трассы.



По участку М-5 к югу-западу от Рашидин-4 еще есть некоторые вопросы, так как разные источники указывают разную степень контроля и говорят в числе прочего и про продолжение зачистки.

В районе Сармина и Идлиба фронт встал. Турки развернули цепочку обсервационных постов, насыщенных бронетехникой и артиллерией, которые по сути и являются главным препятствием для продвижения к столице провинции.

Угрозы Дамаска вслед за М-5 занять и трассу М-4, пока что остаются на словах. Радикального продвижения к Арима и далее к Джиср-аль-Шугуру пока что не наблюдается.

В целом, большое значение будут иметь переговоры Турции и России в Москве, куда собирается турецкая делегация. Переговоры объявили после того, как Эрдоган позвонил Путину на фоне взаимных обстрелов турецкой и сирийской армии с существенными потерями с обеих сторон. Кроме того, в Мюнхене должны встретиться Лавров и Чавушоглу, где также в центре обсуждения будет Идлиб.

К 13 февраля каких-либо ясных договоренностей еще не было, поэтому требуются дополнительные переговоры о линии разграничения и судьбе ключевых дорог в Идлибе. Пока договоренности нет, вероятность эскалации с участием Турции сохраняется (либо в виде прямых действий, либо в виде накачивания боевиков оружием и техникой с организацией более масштабного контрнаступления в центральных районах Идлиба с задействованием более крупных сил СНА, действующих при скрытой поддержке турецкой армии. Сценарий полноценной войны между Сирией и Турцией выглядит все-же менее вероятным, нежели локальное обострение. В МИД РФ сегодня заявили, что "атаки на турецкие войска вполне естественны в стране, куда Турцию не приглашали".

Из прочего.

Израиль снова бомбил Дамаск. Сообщается о нескольких погибших, часть ракет была сбита ПВО Дамаска.

Парламент Сирии единогласно признал геноцид армян турками. Очевидно, что это стало ответом на действия Турции в Идлибе.

Ходят слухи (достоверно не подтвержденные), что глава "Ан-Нусры" Джулани получил ранения в Идлибе. Якобы Турция отказалась его принять и он был вывезен на американском вертолете в Ирак, откуда его отправили лечиться в Польшу, где он сейчас якобы и находится, проходя лечение в пригородах Варшавы.



Пуск ракеты ПЗРК, которая сбила сирийский вертолет.



Чуть позже, позицию накрыла российская авиация.

Полноценные обзоры по Сирии возобновятся как вернусь в Севастополь.

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