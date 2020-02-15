En+ разместит акции на Мосбирже

15.02.2020, 1:06, Новости дня

Компания En+ Group, крупнейший в мире производитель энергии и алюминия, 13 февраля подала заявку на листинг обыкновенных акций на Московской бирже.

Компания намерена разместить обыкновенные акции на Московской бирже, а также одновременно с этим исключить глобальные депозитарные расписки из котировальных списков (провести делистинг) на Московской бирже, следует из пресс-релиза компании.

Это решение принято в рамках планов "по созданию диверсифицированной платформы для инвесторов в акционерные инструменты и получении расширенного доступа к рынкам капитала".

"Подано заявление о допуске к торгам обыкновенных акций на Московской бирже; период рассмотрения заявления длится до 20 рабочих дней", — заявили в компании.

Компания и Московская биржа договорились о делистинге ГДР через два месяца после размещения обыкновенных акций. В этот переходный период на бирже сохранятся торги двух инструментов — ГДР и обыкновенных акций.