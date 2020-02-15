«Манчестер Сити» будет оспаривать штраф УЕФА в арбитражном суде

15.02.2020, 1:06, Новости дня

Европейский союз футбольных ассоциаций объявил о наказании английского клуба "Манчестер Сити" за грубые нарушения правил финансового Fair Play – два года отстранения от еврокубкой и 36 млн евро штрафа. Руководители чемпионов Англии собираются оспаривать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS).

"МанСити" выступил с официальным заявлением: "Мы разочарованы, но не удивлены заявлением арбитражной палаты УЕФА. Клуб всегда чувствовал острую необходимость в поиске независимого органа и процесса для беспристрастного рассмотрения всеобъемлющего массива неопровержимых доказательств в поддержку своей позиции".

Как считает руководство английского клуба, еще в декабре 2018 года главный следователь УЕФА до начала расследования публично огласил санкции, которые он намеревался применить к "Манчестер Сити": "Последовавший за этим ошибочный процесс со стороны УЕФА означал, что не было никаких сомнений в конечном результате. Клуб официально подал жалобу в дисциплинарный орган УЕФА, которая была подтверждена решением CAS".

По мнению "горожан", "это дело, возбужденное УЕФА, расследуемое УЕФА и признанное УЕФА": "После того как этот предвзятый процесс завершен, клуб как можно скорее будет добиваться беспристрастного решения и, следовательно, в первой инстанции при первой же возможности начнет рассмотрение дела в CAS".



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