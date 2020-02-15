Хуситы похвастались сбитым самолетом возглавляемой саудитами коалиции

15.02.2020, 1:05, Новости дня

В Йемене сбит военный самолет возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, заявили йеменские мятежники из движения «Ансар Алла» (хуситы).

Хуситы сообщили, что самолет сбит над провинцией Эль-Джауф «с помощью усовершенствованной ракеты земля-воздух», передает РИА «Новости».

Арабская коалиция пока не прокомментировала данную информацию.

Напомним, в 2019 году повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.



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