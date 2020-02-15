«Сумасшедший секс»: Джастин Бибер раскрыл интимные подробности брака с Хейли Болдуин

15.02.2020, 1:04, Разное

Джастин Бибер, отвечая на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции в Лондоне, поделился откровениями по поводу интимной стороны брака с Хейли Болдуин. По словам артиста, у них с супругой — «сумасшедший секс».

Болдуин и Бибер поженились в минувшем году. Супруги вместе выходят в свет, не скрывая от публики взаимопонимание и любовь, но о наследниках они пока не думают.

Бибер признался, что ему очень импонирует статус женатого мужчины, но им с избранницей приходится работать над улучшением своих отношений. На вопрос, что супруги делают, оставаясь наедине, певец ответил, они «творят настоящее сумасшествие».



В 13-летнем возрасте, по словам артиста, он употреблял запрещенные препараты. Бибер преодолел эту зависимость благодаря любви и религии.