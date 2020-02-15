Так выглядит коронавирус под электронным микроскопом

15.02.2020, 0:59, Новости дня

В лаборатории Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США были сделаны фотографии нового коронавируса SARS-CoV-2, который ранее был известен под названием 2019-nCoV. Съемка была проведена при помощи просвечивающего электронного микроскопа 11 февраля 2020 года.

Фото: NIAID-RML

Образцы вирусов предоставила сотрудница лаборатории Эмими де ВИТ (Emmie de Wit), снимки сделала микроскопист Элизабет Фишер (Elizabeth Fischer). Фотографии были колоризированы и обработаны в центре медицинского визуального искусства лаборатории института.

Фото: NIAID-RML

На сайте института указывают, что новые снимки мало отличаются от изображений коронавируса, который вызвал эпидемию ближневосточного респираторного синдрома в 2012 году. Изображения всех коронавирусов сходы из-за «короны», которая окружает их.

Фото: NIAID-RML

Новые снимки доступны для свободного скачивания с аккаунта Института на Flickr.