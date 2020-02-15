Путин заявил Зеленскому о «недопустимости искажения исторической правды» о Второй мировой войне

15.02.2020, 0:54, Новости дня

Во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 14 февраля российский президент Владимир Путин заявил о «недопустимости искажения исторической правды» о Второй мировой войне. Об этом сообщил сайт Кремля.

«В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчеркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны», – говорится в сообщении.

Также президенты обсудили ситуацию на Донбассе и выполнение Минских соглашений.

«Выражена готовность продолжить усилия, направленные на освобождение и обмен связанных с конфликтом удерживаемых лиц», – добавили в пресс-службе Кремля.

Офис президента Украины сообщал, что во время разговора Зеленский и Путин обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров «Нормандской четверки» и обмен удерживаемыми лицами.

27 января Зеленский сказал, что Польша и польский народ первыми почувствовали на себе «преступный сговор тоталитарных режимов», что привело к началу Второй мировой войны и «позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста». В Кремле выразили несогласие с этим заявлением.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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