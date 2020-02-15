Загороднюк о плане «12 шагов»: Не отвечает нашей позиции, это частная инициатива каких-то граждан

15.02.2020, 0:54, Новости дня

Состоящим из 12 шагов план примирения Украины и России авторства трех западных аналитических центров и Российского совета по международным делам, представленный 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, не отвечает позиции Украины.

Об этом в эфире телеканала «Украина» заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«Он не отвечает ни одной официальной позиции ни одной из стран, его уже убрали с сайта организаторов конференции. То есть это абсолютно не отвечает нашей позиции и поэтому здесь нам даже нечего комментировать. Это частная инициатива каких-то граждан. Уже многие эксперты высказались относительно того, что он абсолютно не дает никаких… То есть его нет смысла даже рассматривать», – сказал он.

По словам министра, на данный план не стоит «даже тратить время».

«Может, это небольшой информационный вброс такой. …Мы работаем над другими вещами, мы даже не переживаем об этом. …У нас есть минский процесс, у нас есть нормандский процесс. В рамках этого процесса мы и работаем. То есть мы не меняем планов», – отметил Загороднюк.

14 февраля в Германии открылась 56-я Мюнхенская конференция по безопасности, в которой традиционно принимают участие мировые лидеры, представители науки и гражданского общества. В этом году в ней принимает участие президент Украины Владимир Зеленский.

Среди предложенных авторами шагов по прекращению войны на Донбассе назывались восстановление работы Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон с участием россиян; увеличение количества пунктов пропуска на Донбассе; восстановление разрушенной инфраструктуры с участием Евросоюза и Российской Федерации; создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением; поддержка дорожной карты по поэтапному снятию санкций с РФ в случае выполнения инициативы и т.д.

Заявление подписали, в частности, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, бывший заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, украинские дипломаты и экс-чиновники МИД Александр Чалый, Василий Филипчук, советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Семений.

В тот же день 24 американских эксперта, в числе которых бывшие послы США в Украине Джон Хербст, Стивен Пайфер, Роман Попадюк, Уильям Тейлор и Мари Йованович, заявили, что план «12 шагов» для Украины повторяет тезисы Кремля.

О несогласии с планом «12 шагов» сообщили и в Министерстве иностранных дел Украины.