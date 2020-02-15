В Госдуме в День всех влюбленных показали фильм Юрия Дудя о ВИЧ

15.02.2020, 0:50, Разное

Документальный фильм Юрия Дудя о проблеме распространения ВИЧ в РФ решили показать в Госдуме. Об этом в своем твиттере сообщил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

К просмотру фильма парламентариев пригласил первый замглавы комитета по охране здоровья Федот Тумусов из «Справедливой России». «Дудь сделал замечательный фильм, и я посчитал нужным, чтобы и депутаты могли посмотреть и обратить внимание на такую проблему», — объяснил свое решение ТАСС. Депутат отметил, что давно говорит в парламенте об эпидемии и анонсировал проведение круглого стола по вопросам профилактики и лечения инфекции.

Двухчасовой фильм «ВИЧ в РФ — эпидемия, про которую не говорят» был опубликован на YouTube-канале Юрия Дудя 11 февраля. В нем он рассказал истории людей, которые живут с этой болезнью, объяснил разницу между ВИЧ и СПИД и привел мнения экспертов по этой теме. После выхода фильма, число запросов в Google о том, где купить тест увеличилось на 4000%, а в Красноярске у сотрудников мобильного пункта для экспресс-тестирования на ВИЧ за два часа закончились реактивы для исследований.