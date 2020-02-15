Консерваторы США поддержали идею защиты понятия брака в Конституции России

15.02.2020, 0:37, Новости дня

Директор по связям с общественностью консервативной некоммерческой Национальной организации в поддержку брака (США) Джозеф Грабовски прокомментировал идею зафиксировать в Конституции РФ понятие брака как союза мужчины и женщины.

Он сказал, что можно «только приветствовать любые усилия по сохранению и защите в законодательном поле брака в качестве союза мужчины и женщины». Его организация «считает, что в этом и заключается брак», и «ни одно правительство не имеет права пересматривать определение института брака».

Грабовски подчеркнул, что брак как союз мужчины и женщины «логически и исторически» появился раньше любого «государственного строя и формы правления», передает ТАСС.

Американская Национальная организация в поддержку брака намерена «приветствовать любые действия любого правительства по сохранению этой истины».

Грабовски также занимает пост исполнительного директора американской Международной организации в защиту семьи.

Напомним, в Общественной палате поддержали идею закрепить семейные ценности в Конституции. Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что закрепление положений о браке в Конституции нецелесообразно.