Скандалы: «Я пытался не втягивать коллегию в эти детали»

15.02.2020, 0:32, Разное

В СМИ попала стенограмма ответов Олега Свириденко, успешно отразившего нападки недоброжелателей на заседании Высшей квалификационной коллегии судей

Вообразите: у вас сердечный приступ, но хватило сил позвонить в «скорую» и услышать ответ: «Вызов принят». А приедет «скорая» через неделю. Зачем? Посмотреть на труп? Его уж закопали. Это — аллегория, присказка. Вообразите: у вас отнимают квартиру, землю, бизнес; в суде вы проиграли рейдеру. Отправляете жалобу в Верховный суд, надеетесь… Время идёт, квартира перепродана, производство погублено, вы теряете миллионы (если очень богаты — то и миллиарды). А ответ на жалобу приходит через год. Не может быть? А два года не хотите? Уникальный случай? А если их тысячи?

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда прежде называлась Высший арбитражный суд. Там, под голубыми небесами, был устроен такой рынок и цены там были такие, что кости трещали. На самом верху решили, что исправить нельзя. Расформировали, а из остатков устроили вот эту самую Судебную коллегию по экономическим.

На днях Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала к переназначению четырех зампредов Верховного суда. Обсуждение было открытым для прессы. Трое зампредов прошли легко, а вот переназначение председателя «Экономической коллегии» приняло скандальный оттенок, и скандальность эта попала в печать («Ведомости» и др.). Ещё бы, ведь там решаются важнейшие дела. Но тема на удивление быстро заглохла, китайский вирус, что ли, её задушил. Однако мы уверены, что сегодня, когда к судебной системе приковано огромное внимание, общество должно знать, что происходит на вершине этой системы. Общество имеет право это знать.

Мы публикуем фрагмент стенограммы заседания ВККС. И напоминаем: оно было открытым для прессы.

Скелеты в шкафу

— Рассматривается заявление Свириденко Олега Михайловича — кандидата на должность заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации, председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации. Олег Михайлович, всем членам Высшей квалификационной коллегии доверяете?

— Да, всем.

— Докладываются материалы. Свириденко О.М. 1962 г.р. Стаж работы в должности судьи — более 25 лет. Офицер запаса, лейтенант. Ежегодно рассматривает от 3 до 5 тысяч жалоб. В 2016 году рассмотрел 4869 жалоб.

Однако отмечается, что на протяжении ряда лет ответы на жалобы, разрешённые Свириденко, судебной коллегией по экономическим спорам систематически отправлялись с нарушением процессуальных сроков. В 2018 году таким образом было отправлено 2945 ответов. А в период с 1 января по 21 июня 2019 года 1417 ответов. (За полтора года больше пяти тысяч задержек! — Ред.)

Олег Михайлович холост, разведён, свидетельство о заключении брака от 2005 года, о расторжении брака — от 2010 года. Мать — пенсионер, проживает в Гомеле Республики Белоруссия. В отношении бывшей супруги сведениями не располагает. Имеет дочь Ермакову Марию Олеговну, в отношении которой сведениями не располагает. Проживает старшая дочь в Москве. Сын, 1997 года рождения, проживает в Москве, по этому же адресу проживают дочь, 2002 года, и сын 2005 года рождения.

Из пребываний за границей отмечает, что в основном в Белоруссии, на отдыхе, по всей видимости, у своей мамы.

— Олег Михайлович, ответьте, пожалуйста, на вопросы. В анкете указано, что отец умер, больше никаких данных. Поясните, пожалуйста.

СВИРИДЕНКО. Отец расстался с матерью, когда мне было 3 года. А о наличии, что он похоронен, я узнал в свои 45 лет. Вот и всё, что могу сказать. Ни фотографий, ничего у меня нет, никогда с ним не общался.

— Следующий вопрос. В браке вы были в 2005–2010 годах. Сведениями не располагаете о бывшей супруге и старшей дочери? Указано, что у старшей дочери фамилия Ермакова. По всей видимости, она замужем или была замужем? В анкете нет сведений о зяте, которые мы всегда выясняем. Объясните, пожалуйста.

Семейные связи выясняют во избежание недопустимого конфликта интересов. Например, отец — судья, а сын — прокурор. Папа может очень «помочь» сыну-обвинителю. Личная жизнь? Но зампред ВС — такая должность, которая требует безупречности. Говорят, у каждого человека свой скелет в шкафу. Но в шкафу Свириденко, похоже, уместилось целое кладбище скелетов.

СВИРИДЕНКО. С дочерью не общаюсь 8 лет. Для меня была новость, что она изменила фамилию. Вероятнее всего, это фамилия мужа. Так получилось, что не общаюсь. Ей 27 лет, она взрослая девочка.

— А вы у неё не интересовались, кто муж?

СВИРИДЕНКО. Телефон заблокирован, и не общается принципиально с отцом. Бывает так.

— Скажите, пожалуйста, сын 1997 года рождения, дочь 2002 года рождения и сын 2005 года рождения. Они проживают по одному адресу?

СВИРИДЕНКО. Да, они проживают с бывшей женой. Если по количеству, это вторая жена. А (называет фамилию) — она третья. Есть ещё первая Свириденко Елена, от которой дочь. Дочь старшая Маша Ермакова, она от этой жены, с которой я с 1996 года в разводе. А дети проживают со второй женой, с которой я с 1999 года в разводе. Но проживали мы с ней и поддерживали отношения до 2005 года. Фактически я с ней не общаюсь с 2005 года. А третья жена в Свердловске (с ней он тоже разведён. — Ред.), от неё Екатерина.

— Почему вы не указали, когда заключен брак, расторгнут, прекращён? Нужно указывать бывших жён.

СВИРИДЕНКО. Я указывал, как требует анкета. Если бы были замечания у коллегии, могли мне подсказать, я бы дополнил. Никаких замечаний до вчерашнего дня не было.

Драка на рынке

— Деньги на карточку получаете?

СВИРИДЕНКО. Да.

— Там имеется счёт, на который перечисляются деньги, я его не нашёл. Поясните, пожалуйста, почему.

СВИРИДЕНКО. Счёт? Там указана карточка по сотовому. На неё и поступают все деньги.

— В интернете написано, что у вас есть недвижимость за границей, есть незарегистрированная спецтехника, автомобили, мотоциклы. Как можете прокомментировать эту информацию?

СВИРИДЕНКО. Все эти сведения фальсифицированы неизвестными мне людьми. С этим я обратился в органы ФСБ и Следственный комитет. Ответы есть, ответы с тем, что эти сведения фальсифицированы. Никаких мотоциклов, никакой недвижимости за границей нет и не было никогда.

(Секретарь ВККС поясняет: «Из Следственного комитета на сегодняшний день ответы не поступали».)

— Олег Михайлович, с чем вы связываете эти вбросы?

СВИРИДЕНКО. Это конкурс. Люди так растерялись, что информировали сообщество сразу по двум жёнам, по второй и третьей, у второй нашли, у неё действительно есть это имущество, даже не скоординировали, но забыли про последнюю жену, её, видимо, не смогли найти, поскольку она в обиде. Я это связываю с тем, что это борьба за конкурсы, которые проходят. (Речь о борьбе за место в Верховном суде. — Ред.)

— У вас есть какие-то конкуренты конкретные?

СВИРИДЕНКО. Знаете, на рынке, где решаются очень серьёзные споры каждый день, их лучше не знать.

Шокирующие слова. Заместитель председателя Верховного суда, председатель Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации, который ежедневно решает очень серьёзные, многомиллиардные споры, называет сферу своей деятельности рынком. Спорить с этим определением мы не имеем права.

— СМИ пишут, что много объектов недвижимости: в Москве, Сочи, Подмосковье. Как вы к этой информации относитесь?

СВИРИДЕНКО. Я этой информацией не располагаю. Я 15 лет с ней (с женой? — Ред.) на эти темы не общался, я знаю, что она на сегодняшний день уже в браке, то есть она уже организовала свою семью. Какое я имею право общаться на эти темы и задавать вопросы.

— Есть информация, что у вас в пользовании находится имущество, оформленное на других лиц, в частности, называются фамилии — Коршунова, Голикова, предпринимателей. Вы знакомы с этими лицами? И каким-то имуществом пользуетесь, насколько это соответствует действительности?

СВИРИДЕНКО. Имущества никакого нет. Никакое имущество не оформлено. Кто такой Коршунов, я вообще не знаю, с Голиковым знаком.

— А с Сокальским Борисом знакомы?

СВИРИДЕНКО. Человек, который был устроен на работу, ему было дано 5 дней, чтобы он принес книжку. После того как он не принёс трудовую книжку, он был уволен. А задержан он был уже уволенным, на работе. С моей информацией ФСБ. Но я не считаю нужным это комментировать.

— Имеются жалобы судей Морозова, Позднякова, Немовой о вмешательстве в рассмотрение дела. Здесь указаны дела. И еще руководителя научно-исследовательского института независимости судей Кирьянова — то же самое. Он говорит, что расследуется дело о вмешательстве и т.д. Мы направляли вам эту информацию. Что вы можете сказать?

СВИРИДЕНКО. Я вчера приобщил к делу, что это фальсифицировано. Что касается трех судей, то я, конечно, могу приложить, показать, какие дела у них были, они у меня есть. Я не считаю нужным это делать. Первых двух я даже зрительно не знаю. Немову знаю. А вот этих новых судей. Ну и как вы представляете, председатель коллегии судьям звонит, не большая ли честь? Они могут там растеряться так, что потеряют телефон. Если уж это нужно, то у любого руководителя, который здесь присутствует, есть другой ресурс: есть председатели судов, заместители. Поэтому судьям никто и никогда не набирает и не звонит, и я в том числе. Это фальсификация.

Шокирующее признание. Про названный «ресурс» мы все знаем, догадываемся. Но здесь важна не новость, а именно признание председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда.

— Я читал материал, там Дима, это ваш помощник, фигурирует, якобы через него…

СВИРИДЕНКО. Дима, кроме Поварской (на этой улице находится Верховный суд. — Ред.), ни одного здания не знает. Никогда не выходит. Никаких поручений не получает.

За что же он зарплату получает?

— Ещё один вопрос. Чтобы выяснить материалы характеристики, мы истребовали материал из Верховного суда по этому вопросу. Вы с ним вчера ознакомились. Что скажете по этому поводу?

СВИРИДЕНКО. В случае если заместитель председателя Верховного суда РФ не нашел оснований для отмены определения судьи, он не ограничен ни в сроках рассмотрения таких жалоб, ни в сроках направления ответов на подобные обращения. Жалоб вообще не было на сроки.

— Даты не соответствуют. Например, подписан 1 января, а отправляется в феврале. Принцип такой. Отмечено, что это составляет два месяца, открываем последнюю страничку: некто Воробьева 23 августа 2016 года — поступление, а 14 июня 2018 года — это отправка. 21 месяц.

СВИРИДЕНКО. Я пытался сейчас вас не втягивать в эти дебри, глубины, а показать, что в законодательстве нет ни срока ответа, ни срока рассмотрения у замов. Если даже взять этот 21 месяц, там человек, который считал, он знаете как считал: поступает по делу 5 жалоб. Первая поступила в мае, я ответил в апреле. Вторая поступила в апреле, я ответил…

— Правильно вы сказали: поступила в мае, а вы ответили в апреле!

СВИРИДЕНКО. Ну, по месяцам, понимаете. Первая жалоба — апрель, а я, допустим, ответил в августе по третьей жалобе. Суммируйте, вот вам и 21 месяц. Это что такое? Поэтому я и избавляю коллегию от этого изучения вопроса, говоря о том, что в норме АПК для замов этих сроков нет. И говорить о том, что по письму процессуальные сроки, — это немножко некорректно.

— Как считаются эти сроки до 21 месяца?

СВИРИДЕНКО. Я пытался не втягивать коллегию в эти детали, показав, что это законодательно отсутствует.

— В постановлении Конституционного суда РФ от 12 июля 2018 года указано, что обращения к председателю Верховного суда РФ и его заместителю возможны только в пределах установленного законом двухмесячного срока.

Системные ошибки

— Олег Михайлович, ваша профессиональная работа носит несистемный характер, что вы планируете изменить в случае переназначения вас на должности?

СВИРИДЕНКО. О какой ещё системности можно говорить? Мы работаем настолько слаженно. Мы работаем, мы отвечаем системно.

Поскольку задерживаются тысячи жалоб в год, это, безусловно, системная работа.

— У нас есть пример, когда вы вообще не отвечаете.

СВИРИДЕНКО. Значит, либо вопрос поставлен преждевременно и нет практики, либо нужно смотреть, что за вопрос.

— Олег Михайлович, при формировании руководящего звена в законодательной системе имеют место случаи, когда вы активно поддерживаете кандидатов на должность судей и председателей судов лиц, имеющих ранее отказ президента РФ в назначении на должность или просто профессионально не подготовленных на эти должности.

Человек, который «активно поддерживает кандидатов на должность судей и председателей судов лиц, имеющих ранее отказ президента РФ», конечно, может потом звонить такому председателю по любому вопросу, возникающему на этом рынке.

СВИРИДЕНКО. Отказ бывает разный. И те, кому отказывали по конфликту интересов и сняли вопрос через совет судей, мы действительно их опять поддерживаем. Что касается непрофессионалов, нужно называть конкретно людей, которые не являются профессионалами.

— В результате такого подхода судьи годами без председателя работают.

СВИРИДЕНКО. Нужны конкретные примеры.

— Примеры конкретные есть.

* * *

— Никак не могу понять фразу, которую вы только что сказали по поводу того, что вы судьям не звоните, потому что они могут выронить телефон. Для этого якобы у вас существует другая методика.

СВИРИДЕНКО. Возможно, может быть взаимодействие с председателем.

— Поясните эту фразу, что-то я не понял. И кому вы звоните?

СВИРИДЕНКО. Я не про звонки говорю, а о том, что взаимодействие информационное допустимо с председателями судов относительно не дел конкретных, любых историй, любых ситуаций. Например, поступивших жалоб. Я это имею в виду. А конкретные дела я вообще не обсуждаю.

— Почему судьи должны телефон-то ронять?

СВИРИДЕНКО. От неожиданности звонка председателя коллегии. Так бывает. Может не ронять.

Звонит не по конкретным делам? О погоде? За разъяснениями теоретических вопросов не звонят «вниз». Наоборот — в сложных случаях судья обращается к Постановлениям Верховного суда. За разъяснениями звонят «наверх». «Вниз» звонят, чтобы дать указание, приказать.

Аккуратный допрос ведут не журналисты, не правозащитники. Вопросы, в основном, задаёт Н.В.Тимошин — председатель ВККС, и высокие должностные лица Верховного суда. Но даже им он отвечает уклончиво и раздражённо. А они, зная, что в зале пресса, избегают называть некоторые вещи своими именами. Вероятно, чтобы не порочить свою епархию. Если бы это разбирательство происходило в каком-нибудь строгом конгрессе, достаточно было спросить: кому из председателей нижестоящих судов вы звонили в последнее время? Приведите хоть один пример. Иванову? И о чём вы с ним говорили? О каких общих вопросах? А потом прямо из зала заседаний позвонить этому Иванову: «Ответьте, о чём с вами недавно говорил Свириденко?» И всё.

— Вопросы есть? Олег Михайлович, желаете ещё что-то озвучить?

СВИРИДЕНКО. Нет.

* * *

— Мнение председателя Верховного суда: «Кандидатуру Свириденко О.М. для назначения на должность заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации, председателя Судебной коллегии по экономическим спорам не поддерживает!»

— Мнение совета судей РФ: «Совет судей кандидатуру Свириденко не поддерживает».

Коллегия удаляется на совещание.

— Решение коллегии: «Утвердить Свириденко О.М. на должность заместителя председателя Верховного суда РФ, председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации. Решение принято большинством голосов».

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

У читателя резонно возникнет вопрос: если совет судей против и председатель Верховного суда против, то откуда взялось это «большинство голосов»? Ответ прост: для этого в коллегии есть не судьи. Есть в ней уважаемые люди. Точно так же, как в комиссии по конституционным поправкам оказалось несколько юристов и сотня артистов, спортсменов и прочих очень уважаемых людей. Может быть, они не так много смыслят в законах, зато дисциплинированно голосуют «за».

Александр Минкин