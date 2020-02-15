Скандалы: Картина маслом для Дениса Мантурова

15.02.2020, 0:32, Разное

Глава Минпромторга засудил затопившую его квартиру соседку сверху, доказав ущерб 2,75 млн

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров выиграл судебный процесс против затопившей его квартиру соседки сверху. Об этом сообщается в четверг, 13 февраля, на сайте Пресненского районного суда Москвы. 

Как следует из материалов, иск поступил 15 октября 2019 года, ответчиком по делу выступила Анна Субботина. По данным источника «Регион online», сумма ущерба составила 2,75 млн рублей. Что именно было повреждено, не уточняется. Требования чиновника были удовлетворены судом в полном объеме.

Летом 2019 года соседка затопила мастерскую Никаса Сафронова, в которой находилось более 200 картин для будущей коллекции и часть тиража книги Валентина Гафта, основанной на творчестве художника. По словам потерпевшего, пострадали 10 полотен и пять листов графики.



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