Москва уверена, что Анкара обеспечит безопасность россиян

15.02.2020, 0:30, Новости дня

Антироссийская истерия в турецких соцсетях из-за событий в Идлибе — не повод не рекомендовать российским туристам не посещать Турцию Кремль убежден, что Анкара обеспечит безопасность всех россиян, работающих в стране, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее российский посол в Турции Алесей Ерхов отметил, что ему угрожают, напоминает ТАСС. Анкара усилила меры безопасности вокруг российского посольства после этого. Песков подчеркнул, что в Кремле не сомневаются, что турецкая сторона обеспечит безопасность российского диппредставительства, посла и посольских работников, а также сотрудников российских компаний и загранучреждений, находящихся в Турции в соответствии с Венской конвенцией. Анкара заверила Москву, что все необходимые меры безопасности будут приняты, сообщил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

5 лет назад в Турции из-за обострения ситуации в сирийском Алеппо был убит посол РФ Андрей Карлов.

В Идлибе в начале февраля погибли несколько турецких военных. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал нанести ответные удары по сирийским войскам, а также обратился к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы оказать давление на сирийского президента Башара Асада. Эрдоган также обвинил Москву в обстрелах мирных жителей в Идлибе. Москва эти обвинения отвергла: в МИД РФ подчеркнули, что неблагоприятная ситуация складывается именно из-за того, что Анкара не выполняет взятые на себя по Сочинскому соглашению обязательства.



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