Саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов – чемпионы мира в спринте двоек

15.02.2020, 0:30, Новости дня

На проходящем в Сочи чемпионате мира по санному спорту разыграны первые медали. Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов стали чемпионами в спринте в соревнованиях двоек.

Александр и Владислав показали результат 31,281, опередив на 0,045 секунды итальянцев Эмануэля Ридера и Симона Кайнцвальднера. Третий результат у немцев Тобиаса Вендля и Тобиаса Арльта. Всеволод Кашкин и Константин Коршунов заняли пятое место. На шестом месте Владислав Южаков и Юрий Прохоров .

Спринт двоек – новая дисциплина в программе чемпионатов мира, включенная в 2016 году. Золотые едали Денисьева и Антонова стали первыми в истории российского санного спорта, завоеванные в спринте дуэтов.



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