Британии потребуется 2,6 млрд фунтов на ветряную энергетику

15.02.2020, 0:30, Новости дня

По мнению аналитиков по возобновляемым источникам энергии Aurora, чтобы достичь эту цель необходимо установить 260 ветровых турбин в год, примерно по одной каждый рабочий день.

Мощность оффшорной ветроэнергетики в Великобритании составляет 10 гигаватт, а в начале прошлого десятилетия она составляла всего 1 гигаватт. Более того, сейчас заключены контракты на создание ветроэнергетических установок мощностью только 10 гигаватт. Еще предстоит заключить контракты на установки мощностью 20 гигаватт.

В соответствии с контрактом, увеличение мощности до 40 гигаватт обойдется в дополнительные 2,6 млрд фунтов стерлингов в год, в пять раз больше, чем позволяет текущий бюджет.

Мартин Андерсон, соавтор отчета, прокомментировал: «Согласно нашему анализу, достижение цели в 40 гигаватт потребует увеличения скорости разворачивания оффшорных ветряных турбин, наряду со значительными капиталовложениями и согласованиями по планированию, которые надо утвердить в рекордные сроки.

Использование оффшорного ветра продемонстрировало значительное снижение затрат на предыдущих аукционах, воздействие более высоких уровней возобновляемых источников энергии в системе снизит цены на улавливание оффшорного ветра, а схемы поддержки субсидий потребуют дополнительного бюджета.

Если эта цель будет достигнута, это окажет широкие последствия на инвесторов в энергосистеме Великобритании и вовлечет правительства в либерализованные рынки электроэнергии».

Увеличение мощности оффшорной ветровой энергии Великобритании стало одной из ведущих энергетических политик консерваторов на всеобщих выборах в декабре. Также оно было подтверждено в выступлении королевы.

Поставщики энергии предупредили, что достижение цели — «это не прогулка в ​​парке». Джим Смит, управляющий директор SSE Renewables, сказал, что для достижения цели необходимо «сотрудничество между правительством, промышленностью и заинтересованными сторонами… чтобы открыть этот поток проектов».



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