Болгарский МИД осудил осквернение могилы советских воинов

15.02.2020, 0:30, Новости дня

Болгарский МИД осудил осквернение могилы советских воинов, расположенной в одном из столичных кварталов. Сообщение об этом появилось на сайте внешнеполитического ведомства.

Действия вандалов в нем называются недопустимыми и несоответствующими демократическим ценностям, которые отстаивает государство.

В братской могиле захоронены 154 солдата и офицера Советской армии. Накануне стало известно, что повреждены изображения воинов и элементы символики СССР на мраморных знаменах барельефа.

Посольство РФ в Болгарии выразило возмущение. В дипведомстве рассчитывают, что городские власти приведут монумент в надлежащий вид, а виновные будут установлены и понесут наказание, передает телеканал "Россия 24".



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