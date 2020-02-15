Запуск американской ракеты с грузом для МКС снова отложен

15.02.2020, 0:19, Новости дня

Повторно отложен запуск ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus компании Northrop Grumman, сообщили в НАСА.

Запуск не состоялся из-за погодных условий. Старт перенесен на 15 февраля, передает РИА «Новости».

Кроме того, SpaceX из-за погоды перенесла с субботы на воскресенье запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками системы Starlink с космодрома на мысе Канаверал, передает ТАСС со ссылкой на News13.

Напомним, 9 февраля запуск ракеты-носителя Antares к МКС отменили в связи с «нештатными показаниями наземного оборудования». Cygnus должен доставить на МКС продовольствие, предметы первой необходимости и оборудование.