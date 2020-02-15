«Вопрос принципов». Витренко обратился в суд из-за невыплаты премии за победу над «Гапромом»

15.02.2020, 0:18, Новости дня

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз України» Юрий Витренко сообщил, что подал в суд иск из-за невіплаті ему премии за победу в процессе против российского «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже.

Об этом он рассказала в эфире «UA: Перший» 13 февраля.

«Если какие-то чиновники или политики хотят не выполнять законы, нарушать законы, обязывать компанию не выполнять законы, а выплата зарплаты – это закон, то тогда мы должны защищать свои права. Я уже подал иск в суд. Я никого не пугаю, просто говорю, что есть законный путь защиты своих интересов. Если государство не хочет по справедливости, не хочет поровну, тогда нужно идти в суд», – сказал Витренко.

Он отметил, что это – «вопрос принципов, даже не вопрос денег». Премии за победу над «Газпромом» должны получить и другие сотрудники НАК, подчеркнул Витренко.

Исполнительный директор «Нафтогазу» сообщил, что иск подан в Печерский районный суд Киева.

«Требую я выполнения «Нафтогазом» обязательств по трудовому договору – выплаты заработной платы. Потому что эта премия – часть зарплаты по украинскому законодательству. Она прописана в моем трудовом договоре и должна была быть автоматически выплачена 30 декабря [2019 года]», – добавил он.

Витренко добавил, что предлагал руководству государства разделить между гражданами страны все деньги, заработанные командой «Нафтогазу».

«Не только мою премию, потому что слишком мало получится, а делить все деньги, которые заработала моя команда. Это $3 млрд – последний платеж, который мы получили по решению Стокгольмского арбитража. До этого мы получили $2,1 млрд, которые уже пошли в государственный бюджет и были потрачены. Плюс $7,2 млрд — это гарантированные платежи по новому транзитному контракту. То есть вместе – это $10 млрд. Делим на всех граждан Украины – выходит по 6 тыс. грн. Если на семью – то это 16 тыс. грн», – сказал исполнительный директор НАК.

Он уточнил, что ответа на это предложение пока не получил.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск «Нафтогазу» к «Газпрому» о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, «Газпром» должен был выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начислялась пеня. «Газпром» обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контракта с «Нафтогазом».

В июле 2018 года «Нафтогаз» начал новый процесс против «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже, требуя пересмотреть транзитный тариф на 2018–2019 годы. Предварительная сумма требований составляла почти $12 млрд (без процентов).

27 декабря 2019 года российская компания «Газпром» выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

«Газпром» и «Нафтогаз» в рамках переговоров договорились отозвать все иски, которые касались контрактов 2019 года.

Топ-менеджмент компании, который участвовал в процессе, получит премии в размере 1% от $2,9 млрд, говорил Витренко.

30 января глава НАК Андрей Коболев сообщил, что полученные от «Газпрома» $2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража находятся на счетах «Нафтогазу».

Витренко рассказывал 11 февраля, что обратился к руководству «Нафтогазу» по поводу нарушения компанией трудового договора и невыплаты ему премии за победу над «Газпромом». Он отмечал, что в процессе участвовала команда приглашенных юристов, однако ответственность за результат в арбитраже была, прежде всего на сотрудниках НАК.