Мнение: Деградация полиции?

15.02.2020, 0:14, Разное

Прошло полгода с того дня, когда подлец в форме, прикрывшись маской, ударил девушку в живот, но гаденыш до сих пор неустановлен.

Если они полгода не могут установить гаденыша, элементарно проверив всех, кто по рекогносцировке нес службу в том районе, способны ли они вообще раскрывать преступления? Если это не импотенция не деградация полиции, что это такое?

При этом, начальник отдела охраны общественного порядка на митингах по ЦАО Александр Махонин ответил девушке, которую ударил гаденыш, что самадуравиновата.

Дословно: «При просмотре видеозаписи было установлено… сотрудник полиции, чтобы не допустить неправомерных действий сначала толкает вашу ногу и только потом толкает вас в область живота».

Мне вот интересно, каким будет тюремный сорк, если точно так же, с такой силой человек без погон «толкнет»…. нет, не полицейского, а случайного прохожего?

Рис. отсюда