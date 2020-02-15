Госпрограммы льготного кредитования могут продлить

15.02.2020, 0:06, Новости дня

Сейчас в нашей стране действуют две субсидирующих программы, несколько облегчающих покупку новой машины — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Уже имеются прогнозы по поводу того, сколько они продлятся, но в Минпромторге могут увеличить финансирование.

Глава ведомства Денис Мантуров заявил, что в Минпромторге могут рассмотреть вопрос о дополнительных средствах в том случае, если уже выделенные 5 миллиардов рублей закончатся до конца года. Между тем, по ранним прогнозам, средства могут быть исчерпаны уже через месяц, но в ведомстве с этим не согласны.

«У всех расчеты разные: кто-то до марта, кто-то до мая, а кому-то хватит и больше, поэтому здесь вопрос требует дополнительных расчетов и понимания по источникам. Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы поддерживать автопром, поддерживать программы. Но вопрос всегда упирается в ресурсы. Будем ближе к маю понимать при очередной корректировке, какие у нас будут ресурсы, и в целом у правительства», — цитирует ТАСС заявление Мантурова.

По расчетам Минпромторга, актуальных 5 млрд рублей хватит для того, чтобы в рамках программ господдержки россияне приобрели около 50 тысяч новых автомобилей. В 2019-м на реализацию «Первого автомобиля» и «Семейного автомобиля» в несколько приемов было выделено 9,4 млрд рублей, за счет чего была субсидирована покупка примерно 113 тысяч новых машин.

Что касается прогнозов о скором завершении финансирования, то, по данным «Ведомостей», о том, что срок действия программ закончится уже в марте, нескольких своих дилеров предупредил АвтоВАЗ.

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АвтоВести



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