Доходы авиакомпаний в I квартале упадут на 4-5 миллиардов долларов из-за коронавируса

15.02.2020, 0:06, Новости дня

Доходы мировых авиакомпаний могут упасть на 4-5 миллиардов долларов в первом квартале из-за отмены рейсов в связи со вспышкой коронавируса, предупредила Международная организация гражданской авиации (ICAO).

Страны вводят повсеместные запреты на поездки в попытке сдержать распространение вируса COVID-19.

По данным ICAO, около 70 авиакомпаний отменили все международные рейсы в материковый Китай и из него. Еще 50 перевозчиков сократили полеты.

Представленная агентством предварительная оценка не учитывает потенциальное воздействие на грузовые авиаперевозки, аэропорты, поставщиков аэронавигационного обслуживания, на внутренние авиаперевозки в Китае и на международные перевозки в направлении Гонконга, Макао и Тайваня.

ICAO также прогнозирует, что доходы Японии от туризма могут упасть в первом квартале на 1,29 миллиарда долларов из-за сокращения притока китайских путешественников, в то время как Таиланд может потерять 1,15 миллиарда долларов.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что удар по экономике страны от распространения коронавируса из Китая, вероятно, будет "значительным".



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