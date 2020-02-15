Офис президента хочет судиться с журналистами «Схем», в Мюнхене предложили скандальный план «12 шагов». Главное за день

15.02.2020, 0:06, Новости дня

ОПУ намерен судиться с журналистами

Офис президента Украины заявил об обращении в суд по поводу сюжета программы «Схемы» (совместный проект «Радіо Свобода» и канала «UA:Перший»), в котором говорилось, что во время пребывания в Омане президента Владимира Зеленского там был секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. ОПУ требует от журналистов «опровержений и извинений».

В «Схемах» заявили, что ждут этого иска. Национальная общественная телерадиокомпания Украины подчеркнула, что украинское законодательство запрещает вмешательство госорганов в ее работу.

НАПК начало проверку в отношении Зеленского

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало проверку по поводу невнесения президентом Украины Владимиром Зеленским в свою декларацию расходов на поездку в Оман, которую он совершил в январе 2020 года.

В Мюнхене представили «12 шагов к усилению безопасности в Украине». План был раскритикован

Участники Мюнхенской конференции по безопасности сделали совместное заявление «12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе». Среди предложенных шагов – расширение темы переговоров в нормандском формате с включением проблемы прекращения боевых действий; поддержка и определение областей избирательного взаимодействия между ЕС и Россией и «начало нового национального диалога по проблемам идентичности», создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением; поддержка дорожной карты по поэтапному снятию санкций с РФ в случае выполнения инициативы и другое. Позже заявление было удалено с сайта конференции.

Ряд американских экспертов заявили, что «план» повторяет тезисы Кремля. В Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что не согласны с изложенными в «плане» предложениями.

Зеленский обсудил с Путиным новый обмен

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Они, в частности, обсудили подготовку к следующей встрече лидеров «Нормандской четверки» и освобождение украинцев, удерживаемых на временно оккупированных территориях Донбасса, в аннексированном Крыму и в РФ.

Банковский сектор получил рекордную прибыль в 2019 году

По предварительным данным, прибыль украинского банковского сектора в 2019 году составила 60 мдрд грн. Это почти втрое больше, чем в 2018 году, сообщила первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.