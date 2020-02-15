Россия и Саудовская Аравия активно делят рынок нефти

15.02.2020, 0:06, Новости дня

Саудовская Аравия будет участвовать в пополнении стратегических резервов Индии. Между странами был подписан контракт на строительство нового нефтеперерабатывающего завода мощностью 1,2 млн баррелей в день в штате Махараштра.

Компания ADNOC, расположенная в ОАЭ, присоединилась к Saudi Aramco в своем проекте по переработке и теперь ищет дополнительные инвестиционные возможности. С тех пор, как «Роснефть» выкупила вадинарский НПЗ мощностью 400 млн баррелей в сутки у Essar Oil, РФ присутствует на индийском рынке. Это приобретение стало одним из важнейших элементов выживания президента Мадуро в Венесуэле. 3 года спустя РФ хочет увеличить свою долю.

На первый взгляд, Индия — идеальное место для крупномасштабных инвестиций. Внутреннее производство, составляющее около 850 тыс. баррелей в сутки, представляет всего 17% потребления страны и постепенно снижается после того как был достигнут пик в 937 тыс. баррелей в сутки в 2011 году. Но какими бы ни были достижения, Индия рассчитывает на месторождение Мумбаи и другие месторождения, будь то добыча нефти на морских месторождениях или новые месторождения, добыча нефти вряд ли даст обратный ход (в отличие от газа). Это беспокоит индийские власти, учитывая, что они поставили задачу снизить зависимость от импорта нефти на 10% к 2022 году, но происходит обратное — зависимость Индии от импорта нефти достигла беспрецедентных 85% к концу 2019 года.

Таким образом, любой крупный производитель нефти с достаточно сильным политическим фоном, способным поддержать коммерческое предложение, мечтал бы закрыть части индийского рынка — ее внутренний рынок огромен, а спрос на нефть продолжает расти. По сравнению с традиционными поставщиками — Саудовской Аравией и Ираком, РФ — относительный новичок на индийском рынке. Можно даже утверждать, что политическое сближение двух стран предшествовало существенным энергетическим связям. Более того, большинство поставок в 2015 и 2016 годах, технически указанные как российские, фактически были казахстанского происхождения — ESPO была слишком легкой и, следовательно, слишком дорогой, а Urals — слишком далеко от индийского нефтеперерабатывающего завода.

На фоне недостатка прошлых успехов выходит недавнее объявление от российской «Роснефти» о том, что она заключила соглашение о срочных поставках с индийским государственным нефтеперерабатывающим заводом IOC. «Роснефть» будет добывать Urals на 40 тыс. баррелей в сутки в течение 2020 года, что равно 2 млн тонн в год. Сделка была подписана при поддержке правительства, поскольку ее подписал министр нефти Индии Дхармендра Падран, а также гендиректор «Роснефти» Игорь Сечин. Этот контракт, который повсеместно воспринимается как инициатива Индии по снижению зависимости от баррелей, проходящих через Ормузский пролив, скорее всего, приведет к дальнейшему развитию энергетических отношений между Россией и Индией.

Уверенность Индии в отношении российской нефти — это, в первую очередь, стратегия снижения риска в отношении нарушений в Ормузском проливе. Индия получает колоссальные 60% от своих общих потребностей в сырьевых товарах с Ближнего Востока. В случае возникновения пожара любого рода, охватившего регион, что приведет к закрытию Пролива, Индия потеряет около 2,7 млн баррелей нефти в сутки. Есть 2 ближневосточных производителя нефти — в 2019 году Индия забрала 0,846 млн баррелей в сутки у Саудовской Аравии, отстав только от крупнейшего поставщика Ирака, на 1,032 млн баррелей в сутки. Следовательно, следует ожидать роста экспорта РФ и США в Индию в 2020–2021 годах по причинам, которые перевесят лишь финансовые соображения. При этом, Нью-Дели продолжает идти по тонкой грани, пытаясь сохранить внешнюю политику на равном расстоянии от РФ и США.

Однако интерес «Роснефти» к Индии воплощается в новых предстоящих инвестициях, что сделает первую сделку IOC предвестником предстоящих событий. На самом деле, не только IOС рассматривает возможность заключения соглашения о поставках с российскими компаниями. Hindustan Petroleum и Bharat Petroleum выразили свою заинтересованность в этом. В случае с последним это особенно актуально, поскольку «Роснефть» намерена претендовать на долю государства в BPCL (52,98% от нефтеперерабатывающего завода) — новость, благодаря которой акции BPCL выросли на 13% всего за 3 дня на прошлой неделе. «Роснефть» по-прежнему сохраняет рекорд по величине иностранных инвестиций в Индии, совокупная стоимость покупки Essar Oil составляет $12,9 млрд. Интересно, что первый шаг «Роснефти» по приобретению Essar в 2017 году был сделан с помощью срочного контракта на поставку.

Мотив «Роснефти» вполне понятен — у нее уже есть мощности по добыче и сбыту по всей стране, она может консолидировать свои активы в Индии и расти еще больше. Если бы российская компания купила BPCL, ее розничная сеть составила бы почти 25% от общего объема продаж в Индии. Индия уже является огромным рынком и самой молодой страной в мире (средний возраст ее жителей 29 лет), оставаясь довольно многообещающим регионом. Напротив, правительству Индии нужно больше ощутимых результатов в краткосрочной перспективе — кабинет министров Моди поставил задачу получить $14,5 млрд от акций приватизированных компаний, принадлежащих государству.

«Роснефти» придется бороться с ближневосточными национальными нефтяными компаниями, если она хочет заполучить Bharat Petroleum, так как Saudi Aramco и ADNOC также выразили свою заинтересованность. Первоначально индийское правительство хотело, чтобы западные нефтяные компании тоже приняли участие, однако Total не показала интереса, BP по-прежнему сомневается, американские фирмы отдают приоритет крупномасштабным инвестициям дома. Учитывая глубокие связи «Роснефти» с российским государством, российская компания может предложить Индии большую долю в Arctic Oil, своем новейшем проекте, для которого она добивается огромных налоговых льгот. Кажется, это справедлива цена для оплаты трех НПЗ BPCL с суммарной мощностью переработки 35,3 млн тонн в год.