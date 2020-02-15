Бундеслига. «Боруссия» в Дортмунде разгромила «Айнтрахт»

15.02.2020, 0:06, Новости дня

Стартовала программа 22-го тура чемпионата Германии по футболу в бундеслиге. Дортмундская "Боруссия" принимала ан домашней арене "Айнтрахт" из Франкфурта и забила в ворота соперника четыре безответных гола. Норвежец Холанд установил новый рекорд высшей немецкой лиги.

Хозяева довольно долго – более получаса, — расшатывали оборону гостей, но после первого гола в исполнении Пишчека в течение 40 минут забили еще три мяча. Отличились Санчо, Холанд и Геррейру.

Норвежский 19-летний форвард "желто-черных" Эрлинг Холанд первым в истории чемпионата Германии забил 8 голов в своих первых пяти матчах за команду. По 7 мячей ранее забивали Герт Дерфель в 1963 году за "Гамбург" и Пако Алькасер в 2018-м за "Боруссию".



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