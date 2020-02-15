Собчак грубо ответила Цыпкину на провокацию по поводу ее фото с голой грудью

15.02.2020, 0:04, Разное

Известная телеведущая Ксения Собчак довольно резко и грубо ответила писателю Александру Цыпкину на его провокацию. Знаменитость отметила, что грудь его супруги силиконовая, и поэтому сравнивать их крайне неуместно.

Поводом для начавшейся словесной дуэли стала новая фотография Ксении Собчак на её странице в социальной сети Instagram, на которой она вместе с Яной Расковаловой и Глюкозой позирует на фоне океана с обнажённой грудью, прикрывая интимную часть тела рукой. Почему-то это изображение не осталось без внимания Александра Цыпкина, который увидел в этом плагиат на снимок его супруги и бывшей подруги Собчак Оксаны Лаврентьевой. В свою очередь телеведущая не стала игнорировать подобное сравнение и отметила, что грудь жены писателя силиконовая, и не нужно больше сравнивать их.

Александр Цыпкин тоже не остался в стороне. Он спросил, стоит ли ему теперь поступить так же и помериться с Богомоловым длинной мужского достоинства. Собчак, в свою очередь, не видит смысла продолжать дискуссию и советует писателю прекратить заниматься сравнениями, не говоря уже о попытках перещеголять супруга знаменитости.