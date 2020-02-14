Мнение: Успех через связи, вакансии выше 100 тысяч и польза от материнского капитала

14.02.2020, 23:56, Разное

1. Представьте, что перед вами два человека: один из них много работает, копит деньги, получает новые знания, приобретает навыки. Второй — работает без напряга и надеется в жизни на удачу и зато пытается обзавестись знакомствами, которые помогут ему с деньгами и продвижением по карьерной лестнице. Если верить недавнему опросу социологов РАН, эти два человека представляют собой портрет России в миниатюре, причём полноватый социофил занимает в общей картине несколько больше места, чем худощавый трудоголик:

https://olegmakarenko.ru/1770213.html?thread=724195301#t724195301

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e27ecd09a7947de94512e37

Более половины жителей России — 52% — считают, что к успеху приводит не упорный труд, а везение и наличие связей. Такие цифры получил Институт социологии ФНИСЦ РАН в результате проведенного опроса, сообщает RT со ссылкой на данные исследования.

Остальные 48% респондентов согласились с тезисом, что в долговременной перспективе упорная работа приводит к улучшению качества жизни.

63% опрошенных считают, что человек должен зарабатывать себе на жизнь только честными способами. 37% участников опроса заявили, что источник доходов неважен.

Не стоит делать из этого каких-то однозначных моралистических выводов. Везение и социальные связи и вправду играют в жизни немалую роль. Однако для общества всё-таки лучше, когда паутина знакомств и колесо Фортуны выдвигают наверх тех людей, которые владеют навыком долгой и упорной работы.

Пожалуй, на практике так и получается — как показывает опыт, тот, кто верит в удачу и связи, не будет напрягаться даже для заведения друзей и умасливания Фортуны. Заявление «я верю в удачу и связи» обычно следует расшифровывать как «я не собираюсь выкладываться на работе, так как это бесполезно».

2. К вопросу о том, сложно ли в России найти работу с хорошей зарплатой, и есть ли варианты вне Москвы:

https://lenta.ru/news/2020/02/08/mnoga/

Составлен список вакансий с зарплатой от 100 тысяч до 800 тысяч рублей. Перечень собрал портал по поиску работы hh.ru <…>

Выяснилось, что 7 процентов всех вакансий в России предполагают ежемесячные денежные выплаты в размере от 100 тысяч рублей. На такие позиции могут рассчитывать специалисты высшего менеджмента, а также уникальные специалисты.

Больше всего (800 тысяч рублей в месяц) работодатель готов платить главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион, в котором предлагается работать соискателю, не называется). Такой же оклад предлагается генеральному директору в Новосибирске.

Для потенциального советника генерального директора по работе с банками в Москве висит объявление с окладом в полмиллиона рублей ежемесячно. За 400 тысяч можно устроиться финансовым директором в Москве, ту же сумму готовы платить главному геологу на Чукотке.

7% вакансий c зарплатой выше 100 тысяч – это немало, особенно если учесть, что на многие ответственные вакансии сотрудников или ищут не через «Хедхантер», или через него, но без указания конкретной зарплаты. Так же, как вы видите, самые лучшие по деньгам вакансии – вовсе не в Москве, а в других регионах. И если вы готовы переехать на Чукотку, то там вы сможете зарабатывать немалые деньги, даже не будучи финансовым воротилой.

3. Экономист Александр Скоробогатов скептически оценивает материнский капитал как способ воздействия на демографию, однако отмечает, что данная мера действительно помогает решать жилищную проблему, а также бороться с бедностью и неравенством:

https://asskorobogatov.livejournal.com/42536.html

За что эту меру можно похвалить, – это за то, что она может облегчить положение бедных семей. Но если мы имеем в виду заботу о бедных, то и делать это нужно соответственно, в частности, предоставлять пособия (возможно, в большем размере) бедным семьям, в не всем подряд, включая миллионеров.

<…> У материнского капитала имеется интересный косвенный эффект, связанный с крайне ограниченными возможностями его использования. Последние включают в себя улучшение жилищных условий. В Москве на материнский капитал можно купить пару-тройку кв. метров, а где-то в провинции — целую квартиру. Выходит, один и тот же вид помощи представляет собой реальное подспорье для одних, и практически ничего для других. Некоторые полагают, что это несправедливо и материнский капитал надо дифференцировать в зависимости от местных цен на жилье. Но на это можно смотреть иначе — именно как на меру уравнительного характера. Столичным жителям и так хорошо, они получают разнообразные выгоды от жизни в крупных аггломерациях и в поддержке не нуждаются, в отличие от жителей провинции.

<…> Не все москвичи и петербуржцы пользуются выгодами столичной жизни в виде высокой зарплаты и культурного досуга, но все в разной степени несут издержки в виде дорогого жилья. Разве не следует это учитывать при расчете материнского капитала? Это спорный вопрос. Ведь сам факт проживания в большом городе дает определенные возможности, которые фактически и входят в цену жилья. Возможности большого города и стоимость жизни — это те же две стороны медали, что и функции гаджета и его цена. Если какими-то функциями ты не собираешься пользоваться, купи более дешевый телефон. Так и с выбором места жительства.