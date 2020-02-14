Украинка Ткач-Остапчук стала чемпионкой Европы по спортивной борьбе, выиграв в финале у россиянки

14.02.2020, 23:54, Новости дня

На проходящем в Риме (Италия) чемпионате Европы по спортивной борьбе украинская спортсменка Юлия Ткач-Остапчук завоевала золотую награду в весовой категории до 62 кг. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В финале украинка со счетом 2:1 победила россиянку Инну Тражукову.

В полуфинале Ткач-Остапчук была сильнее Татьяны Омельченко из Азербайджана (4:0), а в четвертьфинале – Вераники Ивановой из Беларуси (12:2).

В категории до 50 кг украинка Оксана Ливач проиграла в финале спортсменке из Болгарии Миглене Селишке (3:5). До этого в полуфинале Ливач одолела россиянку Милану Дадашеву (9:8).

В финале категории до 55 кг украинка Соломия Винник со счетом 0:10 уступила россиянке Ольге Хорошавцевой.

В финале категории до 57 кг украинка Алина Акобия проиграла Грейс Буллен из Норвегии (1:6).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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