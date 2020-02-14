Армия США не ведет никаких расследований в отношении подполковника Виндмана

14.02.2020, 23:52, Новости дня

Райан Маккарти, министр Армии США, заявил в пятницу о том, что ведомство не ведет никаких расследований в отношении подполковника Александра Виндмана, бывшего сотрудника Совета национальной безопасности, который дал показания на слушаниях по импичменту в Палате представителей и был на прошлой неделе уволен из Белого дома вместе со своим братом-близнецом.

Во вторник Трамп предположил, что Пентагон может рассмотреть дисциплинарное наказание для Виндмана.

«Никаких расследований в его отношении нет», — заявил Маккарти, выступая на мероприятии в Национальном пресс-клубе.

Виндман вернулся в ряды Армии Соединенных Штатов. Ожидается, что этим летом он возглавит военный колледж.

На прошлой неделе Виндмана вывели из Белого дома вместе с его братом-близнецом Евгением, который работал юристом в Совете национальной безопасности.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / Путин обсудил ситуацию с коронавирусом с членами Совбеза

22.01 / Путин пообещал сохранить региональные доплаты за классное руководство

15.12 / Сенатор Грэм сказал, что сделает все для быстрого завершения процесса импичмента Трампа в Сенате

13.02 / На сбежавшую из больницы петербурженку подают в суд

03.12 / Горбачев обиделся на американские СМИ из-за статьи о пицце

04.01 / НАТО приостановило работу тренировочной миссии в Ираке

29.01 / Жители Майами ощутили толчки от мощного землетрясения, произошедшего в Карибском море

03.01 / Нетаньяху поблагодарил Трампа за убийство Сулеймани

06.02 / Спасатели оперативно устранили разлив нефтепродуктов в излучине Уфы

10.01 / Названо число недовольных зарплатой россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика