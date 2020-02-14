Армия США не ведет никаких расследований в отношении подполковника Виндмана

14.02.2020, 23:52, Новости дня

Райан Маккарти, министр Армии США, заявил в пятницу о том, что ведомство не ведет никаких расследований в отношении подполковника Александра Виндмана, бывшего сотрудника Совета национальной безопасности, который дал показания на слушаниях по импичменту в Палате представителей и был на прошлой неделе уволен из Белого дома вместе со своим братом-близнецом.

Во вторник Трамп предположил, что Пентагон может рассмотреть дисциплинарное наказание для Виндмана.

«Никаких расследований в его отношении нет», — заявил Маккарти, выступая на мероприятии в Национальном пресс-клубе.

Виндман вернулся в ряды Армии Соединенных Штатов. Ожидается, что этим летом он возглавит военный колледж.

На прошлой неделе Виндмана вывели из Белого дома вместе с его братом-близнецом Евгением, который работал юристом в Совете национальной безопасности.