Личное: Что ж тебя, милая, так колбасит-то…

14.02.2020, 23:47, Разное

Светлана Лобода — талантливая певица. Ну, как талантливая? Выйдет хорошая песня у Билли Айлиш, она её и сопрёт.

Нет, ну а что? Деньги зарабатывать нужно, а избалованным мордам зрителей нужны хиты. А где их взять, если Б-г талантом обидел? Правильно, можно спереть у коллег, как у меня прут мои тексты инстаграмные писи-блогерки.



Фото: Соцсети.

Впрочем, генитальной певице одного плагиата мало. Нужно ведь и на концерте зажечь, чтобы сжечь зрителя. Мы видели всё — перья Киркорова, обдолбанного наркопитомца Билана в Самаре, а вот теперь и Пися Сеточка отожгла — в Москве.

Сеточку выступила на каком-то фестивале в столице. Посмотрите, как это было — Билан уже нервно дышит в сторонке:

Видео: Соцсети.

Кто-то скажет, что Лобода обдолбалась. Сама она говорит, что много работает и не спит.

Я же вижу человека, которому срочно необходима помощь хорошего психиатра. Такие телодвижения я видела в документальном фильме про больных шизофренией. Тоже стоят себе, ручками-ножками дрыгают в трансе, слюни пускают. Рядышком — санитары и высокий забор.

Кстати, про транс — интересно, Светлана никогда не меняла пол?

Вообще, самовыражаться, конечно, каждый артист имеет право как хочет. Единственное, что мне не нравится — на это ведь смотрит публика. Не очень умненькие куры, их дети видят, как шизует Светочка, и думают своим наивным мозгом, что это — норма.

На мой же взгляд, то, как колбасит исполнительницу переделанных хитов, не является нормой даже близко. А вы как считаете?