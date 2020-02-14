Личное: Что ж тебя, милая, так колбасит-то…

14.02.2020, 23:47, Разное
Светлана Лобода — талантливая певица. Ну, как талантливая? Выйдет хорошая песня у Билли Айлиш, она её и сопрёт.
Нет, ну а что? Деньги зарабатывать нужно, а избалованным мордам зрителей нужны хиты. А где их взять, если Б-г талантом обидел? Правильно, можно спереть у коллег, как у меня прут мои тексты инстаграмные писи-блогерки.
Фото: Соцсети.
Впрочем, генитальной певице одного плагиата мало. Нужно ведь и на концерте зажечь, чтобы сжечь зрителя. Мы видели всё — перья Киркорова, обдолбанного наркопитомца Билана в Самаре, а вот теперь и Пися Сеточка отожгла — в Москве.
Сеточку выступила на каком-то фестивале в столице. Посмотрите, как это было — Билан уже нервно дышит в сторонке:
Видео: Соцсети.
Кто-то скажет, что Лобода обдолбалась. Сама она говорит, что много работает и не спит.
Я же вижу человека, которому срочно необходима помощь хорошего психиатра. Такие телодвижения я видела в документальном фильме про больных шизофренией. Тоже стоят себе, ручками-ножками дрыгают в трансе, слюни пускают. Рядышком — санитары и высокий забор.
Кстати, про транс — интересно, Светлана никогда не меняла пол?
Вообще, самовыражаться, конечно, каждый артист имеет право как хочет. Единственное, что мне не нравится — на это ведь смотрит публика. Не очень умненькие куры, их дети видят, как шизует Светочка, и думают своим наивным мозгом, что это — норма.
На мой же взгляд, то, как колбасит исполнительницу переделанных хитов, не является нормой даже близко. А вы как считаете?
Источник: Лена Миро
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