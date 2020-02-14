Yle — Москва XXI века поражает гостей современным великолепием

14.02.2020, 23:47, Новости дня

В XXI веке столица РФ разительно преобразилась и теперь очень отличается от других российских городов, напоминая скорее один из мегаполисов Европы, пишет корреспондент Yle в РФ Эркка Микконен. По мнению автора, российские власти прикладывают так много усилий для улучшения столичного образа, потому что это «лёгкий способ быстро добиться заметных результатов» и повлиять на мнение жителей.


Reuters

«Когда я жил в Москве во время своей первой командировки в 2003 году, город казался отталкивающим. В запущенные парки и на неухоженные площади вовсе не хотелось идти. Казалось, что большой, перегруженный транспортом город живёт только по правилам автомобилистов», — отмечает Эркка Микконен, корреспондент финского издания Yle в России. Однако в XXI веке столица РФ очень сильно преобразилась, поскольку Сергей Собянин, который занял пост столичного мэра в 2010 году, целенаправленно модернизирует и развивает образ Москвы, говорится в статье.

«Центр Москвы — это больше не тот прежний «затхлый» советский город», — поясняет автор. Теперь московские улицы и площади оживляют живописные парковые зоны, оформленные при участии лучших международных архитектурных агентств. А в парке ВДНХ на севере столицы появился уникальный каток, который называют крупнейшим в Европе, отмечается в статье.

«Он поразил меня своим великолепием. Это вовсе не скромный каток с искусственным льдом, а целая сеть ледовых дорожек, украшенных тысячами лампочек. По пути можно остановиться и выпить чашечку горячего напитка, а затем продолжить кататься в ритме современной версии какого-нибудь советского хита», — делится впечатлениями корреспондент Yle.

И это далеко не единственное место, где москвичи могут покататься этой зимой, отмечается в статье. В городе работает ещё несколько таких же грандиозных катков, в обустройство которых в общей сложности было вложено 825 миллионов рублей — причём в этом году на катки было потрачено в два раза больше денег, чем в прошлом, пишет Yle.

В целом на создание парков, пешеходных зон и прочее благоустройство столицы в РФ тратят «космические суммы», подчёркивает автор. За последние девять лет на эти цели ушло около 1,5 трлн рублей, что составляет по нынешнему курсу более €21 млрд, говорится в статье. Для сравнения, в бюджет Финляндии в этом году заложены расходы на сумму всего €58 млрд, пишет Yle.

Причём Москва в этом смысле разительно отличается от других российских городов, отмечает автор: «В последнее десятилетие в улучшение образа Москвы было вложено практически столько же, сколько во все остальные города России, вместе взятые. Когда я гостил летом в Нижнем Новгороде, я обратил внимание на плачевное состояние одного из центральных парков, носящего имя писателя Максима Горького. Новосибирск тоже не произвёл впечатления уютного города, когда я впервые побывал в нём осенью 2019 года».

При этом и Новосибирск, и Нижний Новгород входят в число пяти крупнейших мегаполисов РФ — а если сравнивать с маленькими городами, то жизнь там «ещё более мрачная», подчёркивает Yle: «Пока в Москве отдыхают на катках, по всей РФ говорят о росте бедности и социальных проблемах». Базовая инфраструктура во многих городах РФ находится «в плачевном состоянии», а более 14% россиян, согласно статистике за первую половину 2019 года, проживают в бедности, говорится в статье. И хотя президент Владимир Путин пообещал регионам выделить больше средств на «ремонт ветхих школ и обновление устаревших медицинских центров», однако дело продвигается очень медленно, пишет автор.

«Разрыв в уровне жизни в столице и других городах поражает», — отмечается в статье. Однако русские «уже привыкли к чрезвычайно централизованной системе» в стране и к тому, что в столице традиционно сосредоточена и власть, и богатства, получаемые от продажи природных ресурсов, пишет Yle: «К улучшению образа города прикладывают столько усилий, потому что это лёгкий способ быстро добиться заметных результатов и порадовать москвичей».

Поэтому для повышения привлекательности российской столицы прикладывается всё больше усилий, рекордные суммы тратятся на ремонт тротуаров и создание новых зон для культурного отдыха — в то время как «бюджет на образование и здравоохранение урезается», а грандиозные проекты по благоустройству Москвы «распахивают двери перед масштабной коррупцией», подчёркивает автор. Но несмотря на всё это, приезжающие в Москву туристы «приходят в восторг от величественной столицы, празднично украшенной к зиме», заключает Yle.

 



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