Conversation — из-за слабой киберзащиты спутники могут стать опасным оружием хакеров

14.02.2020, 23:47, Новости дня

Всё увеличивающееся количество орбитальных спутников может принести революцию в различные аспекты жизни (такие как доступ к интернету), однако также является и источником опасности, пишет The Conversation. Ввиду низких норм кибербезопасности, спутники становятся лёгкой мишенью хакеров, которые могут использовать их для подрыва работы наземной инфраструктуры, а также сбивать спутники с курса, провоцируя их столкновения друг с другом или даже с МКС.



Reuters

В прошлом месяце компания SpaceX стала крупнейшим спутниковым оператором в мире, пишет The Conversation. К концу января SpaceX располагала 242 орбитальными спутниками: в следующее десятилетие компания планирует запустить в космос ещё 42 тыс. спутников, которые смогут реализовать задачу по обеспечению доступа в интернет на всём земном шаре. К спутниковой гонке также подключаются другие фирмы, такие как Amazon, OneWeb и другие.

Как пишет издание, новые спутники могут принести революцию в различные аспекты современной жизни, однако, вместе с этим, они несут в себе серьёзную опасность, заключающуюся в недостаточно высоких стандартах кибербезопасности и нехватке правил регулирования спутников в США и по всему миру. Таким образом, спутники могут оказаться лёгкими мишенями для хакеров.

Последствия хакерского взлома спутников могут быть критическими, предупреждает The Conversation. Во-первых, хакеры смогут отключать спутники, обрывая таким образом доступ к предоставляемым им услугам. Кроме того, они получат возможность глушить и подделывать спутниковые сигналы, вызывая нарушения в работе инфраструктурных объектов, таких как электростанции, водопроводные и транспортные сети. Также некоторые спутники могут менять свой курс, управляясь с земли: если хакеры получат контроль над такими спутниками, они смогут столкнуть их на орбите с другими спутниками или даже с МКС.

Издание отмечает, что большинство компонентов для современных спутников изготавливаются на основе технологий, находящихся в открытом доступе, что даёт хакерам возможность изучить их и найти слабые места. Кроме того, компании — производители спутников, такие как SpaceX, соревнуются друг с другом за первенство на рынке, ввиду чего вынуждены сокращать производственные расходы. Таким образом, у фирм появляется стимул к тому, чтобы сократить расходы именно в сфере кибербезопасности, поскольку она не имеет прямого отношения к непосредственным спутниковым технологиям, необходимым для запуска объекта в космос.

The Conversation напоминает о ряде прецедентов: в 1998 году хакеры получили контроль над американо-немецким спутником ROSAT X-Ray и направили его солнечные батареи прямо на солнце, что привело к выводу спутника из строя. В итоге, в 2011 году он врезался в землю. В1999 году хакеры использовали захваченный американский спутник SkyNet для вымогательства выкупа. С тех пор хакерские взломы спутников стали ещё более частым явлением.

Некоторые аналитики считают, что государства должны активнее вмешиваться в вопрос кибербезопасности спутников, пишет издание. К примеру, могут быть приняты законы, обязывающие производителей разрабатывать общую архитектуру кибербезопасности.