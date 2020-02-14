Неделя о блудном сыне: подготовка к Великому посту в 2020 году

14.02.2020, 23:37, Разное

Притча

Сюжет о блудном сыне хорошо известен многим. Закрепиться в

массовом сознании ему удалось благодаря тому, что многие талантливые люди от

искусства – художники, поэты и писатели – не могли пройти мимо столь яркого

образа.

Сама история рассказывает про взаимоотношение отца и двух

его сыновей. Младший потребовал от родителя своей доли имения и, получив желаемое,

ушел скитаться. Без родительского контроля он загулял, впал в грех и промотал

все свое состояние.

Дойдя до крайней степени нищеты, молодой человек понял всю

глубину своей неправоты. Вернувшись домой он признал, что согрешил и перед своим

отцом, и перед самим Небом. Не смея просить прощения, он захотел наняться отцу

в работники.

Тот же, обрадовавшись, что ребенок жив и здоров, одел его в

шелка и золото и закатил пир. Старший сын, все это время тяжко трудившийся и

лишенный такой благосклонности родителя, возмутился. Отец же объяснил ему, что

надо радоваться, потому что его брат был мертв, а теперь ожил.

Празднование

Во время православного богослужения в этот день поются

специальные песнопения, связанные с притчей. Кроме того, на утрени поется

псалом 136, а за ним – покаянные тропари, которые затем будут повторять в

воскресенья на протяжении всего Великого поста.

Великий пост в 2020 году

Напомним, в 2020 году Великий пост начинается 2 марта и

заканчивается 18 апреля. Уточнить даты и узнать дни других важных церковных

праздников и событий можно в статье «Дни.ру», а узнать любопытные подробности

про каждый конкретный день – в нашем сюжете.