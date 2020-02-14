Неделя о блудном сыне: подготовка к Великому посту в 2020 году

14.02.2020, 23:37, Разное
Притча
Сюжет о блудном сыне хорошо известен многим. Закрепиться в
массовом сознании ему удалось благодаря тому, что многие талантливые люди от
искусства – художники, поэты и писатели – не могли пройти мимо столь яркого
образа.
Сама история рассказывает про взаимоотношение отца и двух
его сыновей. Младший потребовал от родителя своей доли имения и, получив желаемое,
ушел скитаться. Без родительского контроля он загулял, впал в грех и промотал
все свое состояние.
Дойдя до крайней степени нищеты, молодой человек понял всю
глубину своей неправоты. Вернувшись домой он признал, что согрешил и перед своим
отцом, и перед самим Небом. Не смея просить прощения, он захотел наняться отцу
в работники.
Тот же, обрадовавшись, что ребенок жив и здоров, одел его в
шелка и золото и закатил пир. Старший сын, все это время тяжко трудившийся и
лишенный такой благосклонности родителя, возмутился. Отец же объяснил ему, что
надо радоваться, потому что его брат был мертв, а теперь ожил.
Празднование
Во время православного богослужения в этот день поются
специальные песнопения, связанные с притчей. Кроме того, на утрени поется
псалом 136, а за ним – покаянные тропари, которые затем будут повторять в
воскресенья на протяжении всего Великого поста.
Великий пост в 2020 году
Напомним, в 2020 году Великий пост начинается 2 марта и
заканчивается 18 апреля. Уточнить даты и узнать дни других важных церковных
праздников и событий можно в статье «Дни.ру», а узнать любопытные подробности
про каждый конкретный день – в нашем сюжете.
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