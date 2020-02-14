Неделя о блудном сыне: подготовка к Великому посту в 2020 году

14.02.2020, 23:37, Разное

Притча

Сюжет о блудном сыне хорошо известен многим. Закрепиться в
массовом сознании ему удалось благодаря тому, что многие талантливые люди от
искусства – художники, поэты и писатели – не могли пройти мимо столь яркого
образа.

Сама история рассказывает про взаимоотношение отца и двух
его сыновей. Младший потребовал от родителя своей доли имения и, получив желаемое,
ушел скитаться. Без родительского контроля он загулял, впал в грех и промотал
все свое состояние.

Дойдя до крайней степени нищеты, молодой человек понял всю
глубину своей неправоты. Вернувшись домой он признал, что согрешил и перед своим
отцом, и перед самим Небом. Не смея просить прощения, он захотел наняться отцу
в работники.

Тот же, обрадовавшись, что ребенок жив и здоров, одел его в
шелка и золото и закатил пир. Старший сын, все это время тяжко трудившийся и
лишенный такой благосклонности родителя, возмутился. Отец же объяснил ему, что
надо радоваться, потому что его брат был мертв, а теперь ожил.

Празднование

Во время православного богослужения в этот день поются
специальные песнопения, связанные с притчей. Кроме того, на утрени поется
псалом 136, а за ним – покаянные тропари, которые затем будут повторять в
воскресенья на протяжении всего Великого поста.

Великий пост в 2020 году

Напомним, в 2020 году Великий пост начинается 2 марта и
заканчивается 18 апреля. Уточнить даты и узнать дни других важных церковных
праздников и событий можно в статье «Дни.ру», а узнать любопытные подробности
про каждый конкретный день – в нашем сюжете.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12 / Мнение: О «трёх обезьянках» у Путина

02.12 / Падение людей с аттракциона сняли на видео

12.02 / Откуда растет сильная рука

04.12 / Еще одна страна поняла, что Россия – международный кидала

05.02 / Синоптики сообщили о приближении к Москве «арктических холодов»

20.01 / Четверо россиян заживо сварились в пермском отеле из-за аварии

25.01 / Елизавета Пескова о русских: «Большая часть населения неисправима и живёт в моральной нищете»

28.12 / Контрибуция

21.12 / Наука: Боевой танец оказался самым эффективным оружием сурикатов

31.12 / Мнение: Комментарии из сети № 590

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика