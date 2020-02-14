Ми-8 рухнул сразу после взлета на Ямале

14.02.2020, 23:31, Новости дня

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Скол" совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе. На борту винтокрылой машины находились 10 человек, известно, что двое из них оказались зажаты в салоне, сообщает РИА Новости со ссылкой экстренные службы.

Инцидент произошел в Ямальском районе ЯНАО, близ поселка Сабетта. По предварительным данным, причиной крушения стала снежная буря.

"В 400-500 метрах от аэропорта Сабетты он попал в снежную бурю и совершил жесткую посадку, обломав лопасти и перевернувшись на крышу", — рассказал источник ТАСС.

В парке базирующейся в Сургуте авиакомпании "Скол" 22 вертолета Ми-8 различных модификаций. Одна из винтокрылых машин перевозчика разбилась в октябре 2016 года у поселка Старый Уренгой. Тогда погибли 19 человек, трое получили травмы.



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