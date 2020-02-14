Нет доказательств, что я заразна: «коронавирусная беглянка» готовится к суду

14.02.2020, 23:31, Новости дня

Суд над сбежавшей из карантина по коронавирусу Аллой Ильиной назначен на утро 17 февраля. Об этом заявил сама беглянка в эфире программы "60 минут", добавив, что сейчас экстренно собирает документы и свидетелей для суда.

Алла рассказала, что 14 февраля ознакомилась с иском. В нем содержится требование отправиться на 2 недели в изоляцию и сдать два анализа. При этом девушка недоумевает, почему не может сдать эти анализы дома. Также Ильина отметила, что в ее деле нет никаких документов, свидетельствующих о том, что она может быть потенциально заразной.

"Нет никаких доказательств того, что я могу быть заразная. Есть три подтвержденных анализа, что я здорова. У меня закончился инкубационный период. Моя квартира не поставлена на карантин, никто об этом не уведомил. Я готова даже на свои деньги хоть каждый день сдавать анализы. Почему для этого меня нужно изолировать еще на две недели?" — возмущается девушка.

Претензии относительно порчи имущества и побега из карантина в иске не предъявляются, утверждает она.

В конце января жительница Санкт-Петербурга вернулась в город из Китая, где сейчас отмечается вспышка коронавируса COVID-19. 6 февраля девушка была госпитализирована в инфекционную больницу имени С.П. Боткина. Однако на следующий день она, взломав электронный замок, самовольно покинула медучреждение.

На сегодняшний день известно, что инкубационный период у коронавируса варьируется от 1 до 24 дней. Врачи не могут быть уверены на 100% в том, что Алла Ильина не представляет никакой угрозы для окружающих. Поэтому в Петроградский районный суд был подан иск о принудительной госпитализации девушки. Однако ее адвокат Виталий Черкасов считает, что она не попадает ни под административную, ни под уголовную ответственность.



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