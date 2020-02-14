У Volkswagen появилось новое кросс-купе

14.02.2020, 23:31, Новости дня

Список кроссоверов компании Volkswagen с названиями, начинающимися с Т, в ближайшее время пополнится еще одной купеобразной модификацией уже существующей модели. В конце этого года могут начаться продажи кросс-купе, которое Volkswagen построили вместе с китайским концерном FAW.

Именоваться новинка будет Volkswagen Tayron X. Представляет она собой новую версию кроссовера по имени Tayron, который уже продается в Китае. По данным местной прессы, раздобывшей изображения новинки, создано кросс-купе по мотивам представленного на Шанхайской выставке 2019 года концептуального SUV Coupe и унаследовало дизайн концепта практически без изменений.

Линию крыши кросс-купе по сравнению со стандартным Volkswagen Tayron занизили на 25 мм и снабдили более динамичным уклоном к задним стойкам. Кроме того, новинка получила оригинальные задние фонари и новый бампер с имитацией хромированных оконечников выхлопной системы.

Как и исходная модель, Volkswagen Tayron X по своим размерам чуть больше обычного «Тигуана», но чуть меньше удлиненного Tiguan Allspace. Предполагается, что моторная гамма у кроссовера и кросс-купе будет общей: это двухлитровый турбомотор в двух вариантах отдачи — 180 и 220 л.с. В пару к мотору предложат семиступенчатый робот, а систему полного привода установят за доплату.

По слухам, совместное предприятие Volkswagen-FAW планировало официально представить новинку на автосалоне в Пекине, который должен состояться в апреле. Однако из-за эпидемии коронавируса столичная выставка может быть перенесена, и это означает, что кросс-купе Tayron X дебютирует позже — возможно, на некоем индивидуальном мероприятии.

Текст:

АвтоВести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Мошенник обокрал звезду «Реальных пацанов»

01.02 / В «Слуге народа» не исключили возможности продавать воду в аннексированный Крым

19.01 / Соловьев оценил заявление Тимошенко о начале «ликвидации» Украины

19.12 / Under the Graveyard. Осборн презентовал клип о наркомане и алкоголике. Видео

17.12 / Разъяснилось происхождение задержанного во Внуково метадона

09.01 / Постпред Ирана при ООН заявил, что Тегеран завершил ответные военные действия против США

16.01 / В Иране завершили идентификацию тел всех 11 погибших в авиакатастрофе украинцев

09.01 / ЕС не осудил иранские удары по американцам и призвал к диалогу

05.12 / Ургант предложил вариант примирения Певцова и Познера

13.02 / В РФС сочли неэтичной публикацию Тарасова о коронавирусе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика