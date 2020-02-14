Итальянский депутат поставил слова Путина о «папе и маме» в пример Европе

14.02.2020, 23:30, Новости дня

Депутат парламента Италии от партии «Лига» Вито Коменчини оценил обещание российского президента Владимира Путина, что в РФ при нем не будет понятий «родитель № 1 и родитель № 2», а будут «папа и мама».

Коменчини назвал слова Путина «четкими, справедливыми и разумными». Он заявил, что защита «естественного вида семьи» – это «фундаментальная задача», так как лишь «такой тип семьи уважает и сочетается с христианскими ценностями», передает РИА «Новости».

Депутат подчеркнул, что его партия «рассуждает точно в таком же направлении», а ее лидер Маттео Сальвини, возглавляя МВД Италии, вернул в официальные анкеты слова «мать» и «отец», убрав термины «родитель 1» и «родитель 2».

«Мы выступаем за защиту общества, которое состоит из личностей, а не номеров», – сказал Коменчини.

По его словам, Путин демонстрирует «прекрасный пример защиты традиционного общества и ценностей, на которых оно основано», а также прав христиан, «которые зачастую преследуются в различных регионах мира». 

Коменчини выразил надежду, что «европейское общество тоже может засиять в подобном ключе».

Напомним, Путин ответил депутату Госдумы Ольге Баталиной на предложение закрепить в Конституции поддержку традиционных семейных ценностей, пообещав, что в РФ при нем не будет понятий «родитель № 1 и родитель № 2», а будут «папа и мама».



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